Onderzoek bewijst: Nissan zorgt voor minder files

Het zijn in Nederland vaak ‘kijkers naar de andere rijbaan’, maar ook zonder die kijkes zijn er vaak veel files in ons land. Die ontstaan door mensen: ongelukken, roekeloos rijden, juist te voorzichtig rijden: er zijn talloze redenen te bedenken. Maar hoe los je het op? Nissan schijnt het te weten: uit onderzoek blijkt dat het automerk zorgt voor minder files.
Nissans geheime wapen is de driver assist: rijassistentie. Uit het onderzoek, dat door Nissan, Contra Costa Transportation Authority en UC Berkeley werd georganiseerd, blijkt dat ProPilot Assist zorgt voor minder files. Het komt omdat de auto andere auto’s om hem heen kan laten weten: ik ben hier. Dat gebeurt nu nog niet op de openbare weg in bijvoorbeeld Nederland, maar werd getest in de Bay Area in de Verenigde Staten. Er is bijna 1.000 kilometer gereden om het te testen en het blijkt dat de combinatie van adaptieve cruise control en rijbaan-assistentie, plus die communicatie tussen auto’s, helpt.
Als auto’s van elkaar weten hoe hard ze gaan en of er eventuele problemen zijn, dan volgen er tijdens het rijden veel minder problemen. Het systeem zorgde voor een reductie van het aantal harde rem-momenten van 85 procent. De tijd dat auto’s stilstaan in files nam bovendien met 70 procent af.
Maar hoe werkt het precies, want het is geen bestaand systeem. Er is een vooroprijdende auto, of ‘sonde’, die informatie stuurt naar achteroprijdende auto’s die zijn uitgerust met het systeem, die onderling worden gescheiden door auto’s zonder het systeem. Dankzij de informatie van de probe-auto blijven de achteropkomende auto’s op een gepaste afstand van elkaar en ze zullen geleidelijker afremmen als er iets aan de hand is. Het effect dat files veroorzaakt wanneer mensen achter het stuur zitten, valt hiermee weg. In de bovenstaande video zie je een voorbeeld van zulke filevorming.
Het idee is om het systeem verder te verfijnen en mensen ook informatie te geven van waarom de auto afremt. Als dat lukt, dan zal Nissan het systeem volop gaan inzetten in toekomstige auto’s, is het idee. En het zou natuurlijk fijn zijn als dit ook in andere auto’s wordt ingezet, al is daar onder andere wel een goede verbinding en synchronisatie voor nodig. Dat kan nog wel eens een uitdaging worden, maar zeker in Nederland zouden we er zeker de vruchten van kunnen plukken als zo’n systeem er komt.