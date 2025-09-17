Onderzoek bewijst: Nissan zorgt voor minder files

Het zijn in Nederland vaak ‘kijkers naar de andere rijbaan’, maar ook zonder die kijkes zijn er vaak veel files in ons land. Die ontstaan door mensen: ongelukken, roekeloos rijden, juist te voorzichtig rijden: er zijn talloze redenen te bedenken. Maar hoe los je het op? Nissan schijnt het te weten: uit onderzoek blijkt dat het automerk zorgt voor minder files.

Rijassistentie

Nissans geheime wapen is de driver assist: rijassistentie. Uit het onderzoek, dat door Nissan, Contra Costa Transportation Authority en UC Berkeley werd georganiseerd, blijkt dat ProPilot Assist zorgt voor minder files. Het komt omdat de auto andere auto’s om hem heen kan laten weten: ik ben hier. Dat gebeurt nu nog niet op de openbare weg in bijvoorbeeld Nederland, maar werd getest in de Bay Area in de Verenigde Staten. Er is bijna 1.000 kilometer gereden om het te testen en het blijkt dat de combinatie van adaptieve cruise control en rijbaan-assistentie, plus die communicatie tussen auto’s, helpt.

Als auto’s van elkaar weten hoe hard ze gaan en of er eventuele problemen zijn, dan volgen er tijdens het rijden veel minder problemen. Het systeem zorgde voor een reductie van het aantal harde rem-momenten van 85 procent. De tijd dat auto’s stilstaan in files nam bovendien met 70 procent af.