405 miljoen: Fikse boete voor Instagram door overtreden AVG

AVG

De Europese wetgeving heeft al gezorgd voor veel grote boetes, maar dit is de eennagrootste tot nu toe. Instagram moet 405 miljoen euro betalen, terwijl Amazon eerder maar liefst 746 miljoen euro moest neertellen. De AVG heeft alles te maken met je rechten als internetgebruiker waar het gaat om data. Worden je gegevens zonder je toestemming voor iets commercieels ingezet, dan is dat vaak al snel een overtreding van de AVG. Het is iets waar Europa zelf geen boetes voor oplegt, maar wel waakhonden per land.

Instagram wordt op de bon geslingerd omdat het telefoonnummers en e-mailadressen van tieners niet goed genoeg heeft afgeschermd. Een tegenvaller voor moederbedrijf Meta, dat onder andere Facebook en WhatsApp runt. Sowieso zit die in de gevarenzone, want er zijn meerdere onderzoeken bezig tegen de social mediaplatforms van Mark Zuckerberg. Het is waarschijnlijk dus nog niet klaar met die 405 miljoen euro. Op zich hoeft Instagram niet krom te liggen om zo’n bedrag te betalen, maar het zal het zeker wel voelen. Eerder kreeg WhatsApp al een boete van 225 miljoen euro wegens het schenden van de AVG.