Meta wil meer betaalfuncties in WhatsApp en Instagram

Er is al eerder heel wat gespeculeerd en gediscussieerd over betaalde diensten of abonnementen voor WhatsApp en/of Instagram. Dat is nog niet van de baan, zo blijkt uit en interne memo die in handen gekomen is van The Verge. Daarin staat dat Meta momenteel werkt aan het opzetten van een afdeling die zich moet gaan bezighouden met het bedenken en ontwikkelen van betaalde diensten voor de chatdienst en het sociale netwerk.

Daling inkomsten

Meta is naarstig op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen. De nieuwe regels rondom app-tracking die Apple ingevoerd hebben, opgeteld bij de algehele daling van advertentie-inkomsten, raken het bedrijf hard en dus heeft het vinden van nieuwe manieren om (nog meer) geld te verdienen en de omzet op peil te houden de hoogste prioriteit gekregen.

Op dit moment verdient Meta vrijwel al haar geld met de verkoop van advertenties, maar dat model is niet houdbaar. Betaalde diensten zouden (een deel van) dat omzetverlies kunnen wegpoetsen. Die zijn er natuurlijk wel al. Zo hebben beheerders van facebook groepen de optie om gebruikers voor exclusieve content te laten betalen en kunnen gebruikers content creators belonen door ‘virtuale sterren’ te kopen, waarbij een deel van dat geld uiteraard ook naar Meta vloeit.

Nu nog geen prioriteit

In een reactie zegt Jogn Hegeman, als VP onder andere verantwoordelijk voor de inkomsten van Meta, dat het ontwikkelen en aanbieden van betaalde diensten op dit moment nog geen hoge prioriteit heeft. Echter hij ziet wel mogelijkheden voor nieuwe, betaalde, diensten als die meerwaarde voor zowel de gebruiker als Meta kunnen bieden. "Ik denk dat we in de komende vijf jaar onze focus gaan verschuiven om een behoorlijk significant verschil te maken”, aldus Hegeman.