iOS 14.5: daar komen de app tracking privacy pop-ups!

Met de komst van de nieuwste iOS versie voor de iPhone en iPad, iOS 14.5, start ook een periode met talloze privacy pop-ups. Natuurlijk, dat is ook afhankelijk van het aantal apps dat je op jouw iPhone of iPad hebt staan. Hoe dan ook, vanaf nu moeten alle apps die gebruiksdata registreren daar vooraf aan de gebruiker om toestemming vragen. Daarbij maakt het geen verschil of de aanbieder van de app die data puur voor eigen gebruik registreert, of dat doet om te delen met andere (commerciële) partijen of het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en andere aanbiedingen.

App Tracking Transparency

Deze wijziging is onderdeel van de belofte van Apple om gebruikers op een transparantere wijze te informeren en controle te geven over hun privacy instellingen. De zogenoemde App Tracking Transparency optie, die vanaf iOS 14.5 dus actief is, werd vorig jaar door Apple al gepresenteerd.

Apps moeten de vraag om al dan niet toestemming te verlenen voor het registeren (en delen) van gebruiksdata door middel van een pop-up aan de gebruiker tonen. Gebruikers kunnen dan aangeven of ze daar wel of niet akkoord mee gaan. Het is via de optie ‘tracking’ in de privacy instellingen van iOS ook mogelijk om App Tracking generiek, voor alle apps, uit te zetten. De nieuwste iOS versie is al beschikbaar en verschillende app-aanbieders hebben de aanpassing ook al uitgevoerd, zoals de makers van de F1-app.