Populaire Instagram-gebruikers kunnen geld vragen voor Reels

Instagram breidt zijn abonnementsdienst uit. Waar je eerder dit jaar een betaald abonnement kon nemen op het kanaal van een influencer. Nu wordt dit uitgebreid, want populaire Instagram-kanalen kunnen geld vragen voor Reels en Chats.

Betaalde Reels op Instagram Het abonnement dat eerder dit jaar werd geïntroduceerd gaf mensen toegang tot exclusieve Stories en streams, maar nu wordt dat uitgebreid naar Reels, chats en berichten. Eigenlijk kun je dus praktisch alles wat je op Instagram doet achter een betaalmuur zetten. Chats zijn normaliter meestal 1 op 1, maar het is binnen Instagram ook mogelijk groepschats te beginnen. Je kunt daarmee tot 30 abonnees in een groep zetten en met ze praten, waarvoor ze dus geld betalen. Het is mogelijk om via een nieuw tabblad op het homescherm de content te zien van al je abonnementen, zodat je nooit iets mist en altijd overzicht houdt. Instagram-baas Adam Mosseri legt in een video meer uit over deze nieuwe abonnementsvorm binnen het social medium. Het wordt steeds normaler dat influencers niet alleen geld verdienen door samenwerkingen, maar ook door direct geld te krijgen van hun volgers. Op Twitch is dat al jaren normaal: daar worden al heel lang abonnementen aangeboden.

Super Follow Qua social media is het nog steeds vrij nieuw. Op TikTok is het mogelijk om geld te vragen voor toegang tot livestreams en op Twitter kun je Super Follower van iemand worden. Dat laatste kost ongeveer drie tot tien euro per maand. Vaak schommelen dit soort abonnementen zo rond de vijf euro, omdat Twitch hier ook ongeveer op zit. Veel volgers zijn er ook wel voor om zoiets te doen en hun favoriete social media-beroemdheden op die manier extra te ondersteunen. Immers kunnen ze zo meer goede content maken, omdat ze meer middelen tot hun beschikking kunnen hebben. Alleen moeten ze die keuze dan wel maken.

100 euro per maand Die abonnementen van TikTok en Instagram kunnen beide overigens flink oplopen. Bij TikTok kun je al abonnementen aanbieden als je meer dan 1.000 volgers hebt (en 18 jaar of ouder bent). Je kunt minimaal 5 euro per maand vragen, maar het maximum is ongeveer 25 euro per maand. Als fan kun je echter ook op andere manieren je waardering uitspreken voor een influencer, namelijk door een cadeautje te sturen, wat eigenlijk een soort fooitje is. Iets waar menig vader of moeder grijze haren van heeft gekregen, omdat kinderen hiermee niet altijd even zorgvuldig omspringen (of simpelweg niet doorhebben dat dit met echt geld betaald wordt).

Betaalde cursussen geven via Instagram Als influencer kun je binnen Instagram veel meer vragen voor je abonnement, namelijk tussen de 1 euro en de 100 euro per maand. Instagram ziet dit niet per se als iets waarmee alleen bekende Instagrammers een soort meet and greet-achtige online dingen doen met hun fans: ze zien het ook als een manier waarop je bijvoorbeeld via Instagram een cursus kunt aanbieden waarvoor mensen dan met zo’n abonnement betalen. Het is dus zeker niet alleen maar iets om beroemde social media-sterren op gemakkelijke manier rijker te maken, al is dat zeker wel een optie. Tegelijkertijd kun je op Instagram geen cadeautjes/fooi geven, waardoor veel succesvolle Grammers waarschijnlijk erg blij zijn met deze uitbreiding van de abonnementsvorm.