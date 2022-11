Nog een tegenslag voor Meta: boete van 265 miljoen euro

De Ierse autoriteiten willen dat Meta een bedrag van 265 miljoen betaalt. Dat moet voor het lekken van gegevens van 533 miljoen Facebook-gebruikers. Het gigantische lek is één van de grootsten dit jaar en daarvoor moet Meta op de blaren zitten. Het datalek vond plaats in april dit jaar, maar schijnt niet helemaal zo vers te zijn geweest.

Deze megaboetes zijn Meta niet vreemd. Afgelopen september kreeg Instagram er nog een voor de kiezen à 405 miljoen euro. Hierbij ging het ook om de data die niet veilig was. Meta is het met die boete niet eens en gaat in hoger beroep. De Ierse waakhond heeft Meta al vier keer beboet en die boetebedragen zijn inmiddels opgelopen tot 1 miljard euro. Wat hierbij mede een belangrijke rol speelt is de datawetgeving die we in Europa hebben: die kost zeker voor Amerikaanse bedrijven wat moeite om aan te wennen, omdat deze veel beschermender is naar burgers en onder andere zorgt dat Amerikaanse bedrijven zonder toestemming geen gegevens mogen sturen naar Amerikaanse servers.

Volgens Meta werd de data van al die Facebook-gebruikers gestolen in 2019. Het is zelfs ook al eerder dan dit jaar gepubliceerd, maar uiteindelijk kwamen ze in april weer boven drijven. De data bevat naast Facebook-ID’s ook namen, geboortedata, telefoonnummers, e-mailadressen en zelfs locaties. Het is te wijten aan de slechte beveiliging bij Facebook dat dit kon gebeuren.

Ierland is populair

Maar de huidige boete heeft daar niets mee te maken: die is er omdat Facebook in 2019 gescraped is. Omdat Apple, TikTok, Google en Meta allemaal in Ierland gevestigd zijn met hun Europese hoofdkwartieren, is het steeds Ierland waarvanuit de boete komt. De reden dat ze voor Ierland kiezen is echter ook geld: het is belastingtechnisch een handig land om je HQ in te vestigen.

Het is niet een al te fijne financiële tijd voor Meta. De reactie op zijn metaverse is niet bepaald positief, mede doordat het publiek verwacht dat er al echt wat staat, terwijl het voor Meta vooral een start is. Zuckerberg zegt eigenlijk over het Metaverse: kijk over vijf jaar nog maar eens! Maar tegelijkertijd heeft hij wel de budgetten voor dat 'nieuwe internet' verlaagd...