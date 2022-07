​Gaan Facebook en Instagram tijdelijk offline deze zomer?

Facebook en Instagram zijn beide van Meta, het bedrijf dat eerst Facebook heette maar nu aan een metaverse werkt. De Ierse Data Protection Commission heeft een conceptbesluit gestuurd naar privacytoezichthouders in de EU, schrijft Politico . Meta heeft allang duidelijk gemaakt hoe het zal reageren als dat besluit erdoor komt: het sluit Facebook en Instagram. In ieder geval in Europa, waar dat besluit dan zou gelden. Klinkt heel makkelijk, maar dat is toch wat minder voor de hand liggend: een kwart van de jaaromzet van Meta is afkomstig uit Europa.

Data naar de VS

Dat komt voornamelijk omdat de Verenigde Staten wil dat veiligheidsdiensten tot op zekere hoogte bij de data van Europeanen moeten kunnen, terwijl Europa juist vindt dat daar flinke limieten op moeten gelden. Daarnaast zouden Europeanen in de Amerikaanse rechtbank toegang moeten kunnen krijgen tot hun data (en vooral: kunnen bepalen wat er is toegestaan met hun data).

Hierover is natuurlijk nogal wat gesteggel, waardoor het niet de verwachting is dat hier nog dit jaar een klap op wordt gegeven. Het is de vraag of de gevolgen echt zo rigoureus zijn. Immers zijn er veel mensen in Europa die geld verdienen met hun Instagram of Facebook, waardoor het wel degelijk een probleem voor Europeanen is als Meta inderdaad op afsluiten overgaat. Wat in ieder geval nog kan gebeuren, dat is dat iemand binnen de EU het niet met het besluit uit Ierland eens is. Het kan dan nog in een geschillenprocedure terechtkomen, waardoor het een uitstel van executie is voor de social media in Europa.