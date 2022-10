Meta mag Giphy niet kopen: moet het gifjesplatform verkopen

Meta had Giphy al gekocht, maar moet het gifjesplatform nu weer in de verkoop gooien. Dat komt omdat de Britse mededingingswaakhond Competition and Markets Authority ( CMA ) dit heeft bepaald. Meta besluit niet nog een keer in beroep te gaan tegen dit besluit.ces.”

Meta heeft besloten de beslissing te respecteren, hoewel het wel teleurgesteld was. Dat gaan we in de toekomst waarschijnlijk vaker horen, want alles wijst erop dat waakhonden, overheidsinstellingen en bijvoorbeeld de Europese Commissie de grote bedrijven aan banden willen leggen. De macht van deze techgiganten wordt te groot en daarom is er een focus op concurrentie. Bedenk het maar eens om nu met een nieuw social medium te komen dat populairder wordt dan Instagram: het is getuige TikTok en BeReal zeker niet onmogelijk, maar het is erg moeilijk om er tussen te komen.

CMA

Reden dus om niet elke overname zomaar goed te keuren, want soms kan het de reclamemarkt of het gebruik van social media zodanig opschudden dat het misschien wel het beste is over de ‘overnemer’, maar niet voor iedereen daaromheen. Meta kocht Giphy, het grootste platform voor geanimeerde gifjes, in 2020 gekocht. Ongeveer een jaar geleden gaf de CMA al aan dat dat niet akkoord was, maar Meta ging in beroep. Een duur beroep: het kreeg zelfs een boete van 50,5 miljoen pond omdat het niet luisterde naar de CMA.

Hoewel Meta volhield dat Giphy "openlijk beschikbaar" zou zijn voor andere sociale netwerken, bleek uit het onderzoek van de CMA toch echt iets anders. Het zou Meta’s merken beter maken, omdat gifjes er makkelijker vindbaar op zouden worden, maar andere platformen zouden er niet per se van profiteren. Weg ermee dus. Meta is het er niet mee eens, maar gaat het wel doen. Het schrijft: "We zijn het Giphy-team dankbaar tijdens deze onzekere tijd voor hun bedrijf en wensen hen veel succes." Hopelijk lukt het Meta snel om het bedrijf te verkopen, want je kunt je afvragen wat er nu dan met Giphy gaat gebeuren.