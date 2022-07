Meta mag Giphy misschien toch overnemen

Welnu, dat besluit is nu door een rechter teruggedraaid . Ofwel, het beroep van Meta tegen de afgeketste goedkeuring door de CMA is voorlopig succesvol gebleken. Dit wil overigens nog niet zeggen dat de overname van Giphy door Meta definitief van de baan is. De rechter heeft bepaald dat de Britse kartelwaakhond haar werk niet goed genoeg gedaan heeft en de voorgenomen overname dus opnieuw moet onderzoeken en beoordelen. Het kan dus goed zijn dat de CMA daarna met hetzelfde, maar dan beter onderbouwde, besluit komt.

CMA verwacht nieuw besluit over enkele maanden

CMA had in een eerder stadium, nog vóór het verbod op de overname, al geroepen dat de samenwerking tussen Giphy en Facebook zo intensief is, dat daardoor oneerlijke concurrentie binnen de online advertentiemarkt ontstaat. Ze waren met name bang dat Meta geld of gebruikersgegevens zal vragen aan partijen die, na de overname, toch gebruik willen maken van het Giphy platform. Of, erger nog, dat het de overname gaat gebruiken om gifjes op andere social media te verbieden.

De CMA verwacht dat het nieuwe onderzoek enkele maanden in beslag zal nemen. Wat het besluit dan wordt, en of dat anders zal zijn dan in eerste instantie, wordt een kwestie van afwachten.