​Facebook moet Giphy wegdoen: slechts één jaar na aankoop

Het is Facebook vorig jaar gelukt om Giphy te kopen. Het gifjesplatform kon dan perfect geïntegreerd worden in Zuckerbergs social media-imperium, bestaande uit WhatsApp, Instagram en Facebook. Dat moet nu echter worden teruggedraaid, omdat Facebook en Giphy samen te machtig zijn: ze schaden de concurrentie op het gebied van online advertenties.



Giphy

Giphy werd in 2013 gelanceerd vanuit de Verenigde Staten. Vanaf het begin af aan is het al een platform waarop je gifjes kunt vinden. Dit zijn kleine video’s zonder play-knop, die uit zichzelf blijven afspelen in een loop. In principe was het eerst een losstaand platform, en dat is het nog steeds, maar er zijn wel op diverse social media-platformen integraties ontstaan, waardoor je vanuit een app direct een gifje kunt zoeken om aan een post toe te voegen.

Giphy is in al die jaren uitgegroeid tot het grootste platform voor gifjes. Niet alleen voor klassieke stukjes uit bekende series en films, maar juist ook voor heel recente gebeurtenissen. Je kunt uit een video heel makkelijk snel een gif maken en uploaden op het platform. Hierdoor staan er heel snel relevante fragmentjes als gifs op Giphy en dat maakt het zo’n enorm succes.