​Wordt Giphy toch niet van Meta?

Als je in die berichtendienst een emoji wil toevoegen, dan heb je ook de keuze om voor ‘GIF’ te gaan. Je komt dan terecht in de bibliotheek van onder andere Giphy. WhatsApp zou meerdere gifplatforms gebruiken, maar uiteindelijk wordt de helft van alle Giphy’s verstuurd via WhatsApp en andere apps van Meta (het moederbedrijf van WhatsApp) zelf.

Je kunt zelf naar Giphy.com gaan om gifjes uit te zoeken, maar ook zelf te uploaden en te maken. Het idee is dat er hierdoor een gigantische database ontstaat met gifjes die door mensen over de hele wereld zijn gemaakt. De kans is echter groter dat je Giphy gebruikt via andere apps. Zo heeft het platform onder andere een integratie met WhatsApp.

Toch is wel voor te stellen waarom CMA de overname niet ziet zitten. Het is om dezelfde reden als dat veel mensen die overname liever niet zien gebeuren. Meta wordt al gezien als een te machtig bedrijf dat bijna een monopolie heeft op hoe mensen online met elkaar communiceren, laat staan als het ook nog het grootste gifjesplatform ter wereld kan inzetten.

Meta wilde graag het alleenrecht hebben op Giphy, aangezien het toch al enorme invloed heeft op het gebruik van Giphy. Daarom bood het 340 miljoen euro om het bedrijf te kopen. The Financial Times schrijft nu echter dat die overname waarschijnlijk helemaal niet doorgaat. De krant zou dat in een rapportage hebben gelezen, dus dit is niet officieel bekendgemaakt. De verwachting is echter dat een officiële reactie niet lang op zich laat wachten.

Oneerlijke concurrentie

iMessage, TikTok en Snapchat zouden dan op zoek moeten gaan naar andere mogelijkheden. Die zijn er wel, maar Giphy heeft na al die jaren wel een flinke voorsprong op bijvoorbeeld Tenor, wat veelvuldig gebruikt wordt op bijvoorbeeld Twitter. Meta heeft overigens nooit aangegeven wat het precies van plan was met Giphy. Wel heeft het in ieder geval zodanig tegengewerkt in onderzoek naar de overname, dat het een boete kreeg van 50 miljoen Britse pond.

CMA kwam eerder al met vroege conclusies over de overname en zei toen al dat de samenwerking tussen Giphy en Facebook zo intensief is, dat er oneerlijke concurrentie is binnen de online advertentiemarkt. Het is bang dat Meta flink geld of gebruikersgegevens zal vragen om gebruik van anderen toch toe te staan, of het zou de overname gebruiken om gifjes op andere social media te verbieden.

Hoe dan ook is het niet helemaal duidelijk wat voor het publiek nu precies het voordeel zou kunnen zijn van de overname. Waarschijnlijk heeft het nu besloten dat de overname echt niet door kan gaan, maar het is afwachten tot we officieel bericht krijgen. Wordt vervolgd.