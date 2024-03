​5 slimme dingen die binnenkort naar WhatsApp komen

So WhatsApp won't let us screenshot people's profiles in peace?

2. Langere video’s

De statusupdate van WhatsApp is ongeveer hetzelfde als de Stories in Instagram. Het is mogelijk om video’s van een halve minuut te plaatsen in die statusupdates, maar binnenkort wordt dat 1 minuut. Op die manier kun je net even wat meer laten zien. Een logische keuze, want Instagram heeft het al een tijdje en ook TikTok komt met steeds langere video’s.

3. Meer privacy voor je profielfoto

Dit is een optie die vooral leuk is voor je privacy en helaas maar tot op zekere hoogte: Als je een screenshot in WhatsApp wil maken van het scherm met daarop groot iemands profielfoto, dan krijg je straks de melding dat dat niet kan. Echter is er wel een foefje om het te ontkomen en toch wel die screenshot te maken: je kunt in je gesprekslijst op iemands foto tikken en dan zie je hem ook wat groter (niet zo groot als in de volledige weergave). Daar kun je wel een screenshot van maken.