​WhatsApp krijgt binnenkort de grootste update ooit

WhatsApp gaat in Europa veranderen. De messenger heeft mede door de ‘poortwachter’-status die het ontving van de Europese Unie de taak om te zorgen dat WhatsApp-berichten ook in andere apps kunnen worden gelezen. Dat betekent dat je straks in Signal berichten kunt ontvangen die iemand anders vanuit WhatsApp heeft gestuurd.

WhatsApp continues to build on the upcoming username functionality This will be a hugely useful change. https://t.co/pzY0YqoJrj

WhatsApp open voor andere berichten

Het is nog onbekend met welke apps dit allemaal moet gaan werken. Telegram en Signal worden veel genoemd. Waarschijnlijk wordt het wel een aparte feed met berichten, dus wanneer iemand die je kent en op WhatsApp hebt een bericht stuurt via een ander platform, dan zal zijn of haar bericht waarschijnlijk in een los scherm komen in plaats van in het huidige gesprek. Je hebt dan misschien dus twee 1-op-1-gesprekken met dezelfde persoon. Het is onduidelijk of dit ook echt zo gaat werken, het zou namelijk handig zijn als je de twee kon samenvoegen.

Volgens de Digital Markets Act van de EU moeten app opener worden en dat betekent dat je je niet meer hoeft af te vragen waarin iemand je ook alweer die informatie had gestuurd, omdat je het allemaal in één app kunt vinden. De apps moeten er ook voor zorgdragen dat de informatie wel versleuteld blijft, want dankzij end-to-end-encryptie kunnen berichten niet zo makkelijk worden onderschept en dat wil onder andere WhatsApp graag zo houden om de veiligheid van gebruikers te bewaken. En niet alleen tekstberichtjes moeten versleuteld zijn, ook spraakberichten, bestandsoverdrachten, afbeeldingen en video’s. WhatsApp wil dan ook graag dan andere apps op hun client-server-architectuur aansluiten. Het is de vraag of andere apps dat ook willen.