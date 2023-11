​5 x waar je de alternatieve profielfoto van WhatsApp voor kunt inzetten

Je WhatsApp-profielfoto is misschien niet altijd geschikt voor iedereen. Gelukkig komt WhatsApp nu dan ook met de optie om een extra profielfoto toe te voegen. En daar zijn we blij om, want daar kunnen we wel wat mee.

Alternatieve profielfoto op WhatsApp Vroeger was het een soort ‘perk of the job’ dat je een smartphone van je werkgever kreeg, maar eigenlijk vinden veel mensen het tegenwoordig helemaal niet zo handig om dan een werktelefoon en een privételefoon te hebben. Mede door al het thuiswerken zijn we sowieso iets minder van 9 tot 5 gaan werken, en zijn de lijnen tussen privé en werk veel minder hard gescheiden dan eerder. WhatsApp begrijpt dat veel mensen hun WhatsApp gebruiken voor allebei. Maar ja, die wekelijkse profielfotoverandering waarin je weer met een andere cocktail staat, of waarop je een zwoele blik werpt: die hoeft nou ook weer niet iedereen te zien. Daarom komt WhatsApp met de nieuwe functie. Het biedt nu de optie om twee profielfoto’s in te stellen, althans, het is nog in de bètaversie, maar die ‘alternate profile’-pic zal ook wel snel naar de stabiele versie van de app komen. WABetaInfo spotte de vernieuwing. Het grote voordeel ervan is dat mensen die een profielfoto kiezen die niet voor iedereen bestemd is nu niet meer hoeven te zorgen dat ze mensen uitzonderen van het zien van die profielfoto. Het komt immers wat gek over, alsof je iemand hebt geblokt of niet hebt toegevoegd. Die alternatieve profielpic kan worden gezien door iedereen die je gewone profielfoto niet mogen zien.

had hem toegevoegd op whatsapp en dit is zijn profielfoto oml https://t.co/1SZFyhxzIx pic.twitter.com/DfeCi7BES2 — :-| (@huppaaaaa) September 23, 2020

Je tweede WhatsApp-profielfoto gebruiken Het is dus niet zo dat je een ontelbare hoeveelheid profielfoto’s kunt maken en dus voor iedereen een andere variant kunt kiezen, dat zou wel heel veel gedoe zijn. Maar misschien is twee ook wel weer wat summier. Toch kun je het wel op veel verschillende manieren inzetten: dat hoeft helemaal niet zakelijk en privé te zijn. We noemen vijf toepassingen voor de alternatieve profielfoto: 1. Werk en privé Kijk, natuurlijk is werk en privé wel de meest logische scheiding. Veel mensen nemen op hun werk toch een iets professionelere houding aan en daarbij zijn profielfoto’s waarop je duidelijk staat te lallen niet altijd even geschikt. Je kunt op die manier professioneel blijven overkomen bij je collega’s, door daar voor een wat statigere foto te kiezen, terwijl je ondertussen je vrienden en familie de vrijetijds-jij kunt tonen.

Voorkom dat jouw WhatsApp profielfoto, status en telnr in vreemde handen belanden. Pas je instellingen aan:https://t.co/2g340yL91P pic.twitter.com/fNUz998E1e — Bits of Freedom (@bitsoffreedom) May 19, 2017

2. Sport en privé Stel je voor dat je in het weekend wedstrijden fluit bij de f’jes, en dus wil overkomen als een echte sportman- of -vrouw. Of misschien ambieer je sowieso naast je werk een carrière als sporter. Door je profielfoto een mooie sportfoto te maken, kun je aan iedereen van je sportvereniging laten zien dat je gedreven bent. De rest van de wereld kan dan bijvoorbeeld een foto zien waarop je meer casual en ontspannen bent en hoeft het misschien juist even niet te gaan over die sport. 3. Vreemdgangers en catfishes We noemen het beestje maar gewoon bij de naam: als je vreemdgaat, dan wil je misschien niet dat je bijvrouw of -man naar die schattige foto van jouw en je levenspartner hoeft te kijken. Of als je je online voordoet als iemand anders, dan kun je op WhatsApp nu gewoon je dubbelleven voortzetten. Goed is het allerminst, en we raden het ook zeker niet aan. Maar zie dit anders als een waarschuwing als je zelf twijfelt of iemand je catfisht: je kunt straks dus niet meer helemaal van iemands WhatsApp-foto uitgaan als een soort ‘bewijs’ dat iemand het heus wel echt is.

Collega van me heeft dit als whatsapp profielfoto pic.twitter.com/Q5UexLSFmW — Drs. cilia (@CiliaHulspas) October 16, 2019

4. Daters met kinderen Stel je voor dat je moeder of vader bent en heel trots met je kroost op je WhatsApp-foto staat. Dat is misschien niet iets dat je meteen wil laten zien aan iemand met wie je aan het daten bent. Als je veel op dating-apps zit, en je deelt met matches wel eens je telefoonnummer voor WhatsApp, dan kun je voor die mensen een foto met alleen jij erop gebruiken. Dan hoef je niet meteen heel veel van jezelf bloot te geven, maar ook zijn je kinderen wat meer beschermd. 5. Voor docenten Sta jij dagelijks of wekelijks les te geven aan een groep kinderen, dan wil je waarschijnlijk niet dat zij die foto van jou zien die misschien meer geschikt is voor OnlyFans, of waarop je verkleed bent als Don Corleone op dat Pimps en Ho’s-feestje waar je laatst was. Je wil dan toch wat beter overkomen. Misschien niet eens zozeer naar de andere docenten, want die weten wel dat je ook gewoon een mens bent, maar mocht je een appgroep hebben waar juist schoolkinderen inzitten, dan kun je misschien maar beter voor een iets saaiere foto kiezen.