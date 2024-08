WhatsApp gaat iets doen tegen stalkers

Heb je last van mensen die op WhatsApp maar steeds contact met je opnemen? Dat is binnenkort waarschijnlijk een stuk minder. WhatsApp lijkt aan een mogelijkheid te werken waardoor mensen met hetzelfde nummer maar een x aantal keer contact met je kunnen opnemen. Het gaat dan uiteraard alleen om mensen die je ook niet antwoordt.

WhatsApp-stalkers

Misschien ligt het aan ons, maar WhatsApp lijkt de laatste tijd vaker last te hebben van spam. Natuurlijk hangt het er ook vanaf hoe makkelijk je telefoonnummer te vinden is, maar het is duidelijk dat er vaker crypto-spam en andere dingen worden gedeeld. Nu kun je daar vrij makkelijk vanaf komen door het gewoon af te sluiten, maar wat als iemand heel gericht steeds een bericht naar je stuurt, terwijl je helemaal niet op die persoon zit te wachten?

Geef je je nummer op een festival aan iemand en word je vervolgens ineens door allerlei nummers lastiggevallen omdat hij of zij je nummer op een wc-deur heeft geschreven, of gewoon aan allerlei irritante vrienden heeft doorgestuurd omdat er niet meer uitkwam dan alleen een telefoonnummer? Of wil je iemand helemaal negeren maar vind je blokkeren ook weer zoiets? Je kunt onbekende nummers nu automatisch laten blokkeren door WhatsApp wanneer je niet reageert.

I have a very strict policy about social media. No contact outside of X, whether by call, WhatsApp or physically! I was once a victim of a stalker, because I was kind enough to accept a lunch delivery. I had to change my phone number! pic.twitter.com/q073DVytck — Amukelani Moyani (@AmukelaniMoyani) August 16, 2024

Onbekenden die je WhatsAppen

Het is een optie die van toepassing is op onbekende nummers en je kunt automatisch instellen dat WhatsApp die dan blokkeert als je meerdere malen niet reageert, schrijft WABetaInfo. Let wel, als iemand je dus iets doorstuurt wat je wel handig vindt, maar waar je niet op reageert, dan kan het zijn dat diegene ook wordt geblokkeerd als je zijn of haar nummer niet opslaat.

Goed om te weten: de limiet van die berichten is vijf stuks. Het is onduidelijk of en hoe je ervan op de hoogte wordt gesteld dat iemand wordt geblokkeerd, en of de persoon die je berichten stuurt dat ook ziet. Of zou hij of zij dan oneindig lang berichtjes kunnen blijven sturen zonder dat hij of zij weet dat ze nooit aankomen? Dat lijkt ook wat gemeen, dus we verwachten wel dat WhatsApp daarvoor met een oplossing komt. Het is alleen een lastige kwestie: hoe wordt iemand dan op de hoogte gebracht? Het is natuurlijk nooit leuk om te horen dat iemand je blokkeert als je contact opneemt.

NEWS: TikTok stalker from Gillingham used Whatsapp to message ex despite five-year court ban #KMTVKenthttps://t.co/YRd39poUEP — KMTV (@KMTV_Kent) August 13, 2024

We verwachten deze functie binnen enkele maanden in de stabiele versie van WhatsApp, maar we hopen dat WhatsApp zelf voor die tijd wat meer informatie geeft van wat we kunnen verwachten.