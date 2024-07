WhatsApp laat je weten wie je aan de groep heeft toegevoegd

WhatsApp heeft de neiging om steeds voller te raken met groepsgesprekken. Soms word je aan een gesprek toegevoegd en heb je geen idee door wie. Dat gaat nu veranderen. WhatsApp vertelt je wie het was die jou heeft toegevoegd.

WhatsApp-groepen

Zo kun je die persoon vragen waarom je aan die groep werd toegevoegd, zonder dat je dat meteen in de hele groep hoeft te gooien. Plus, als iemand vervelend is en je constant maar blijft toevoegen, dan kun je diegene blokkeren en komt het hopelijk niet meer voor.

Als mensen je uitnodigen voor de whatsappgroep ‘🥳Fem 31! 🥂🎉cadeau✨💖Meideee🤩’: pic.twitter.com/msoBdad1MK — Jules de Keiser (@julesdekeiser) January 9, 2024

Groepen zijn heel waardevol op WhatsApp, want je kunt ze makkelijk aanmaken en weer afsluiten. Even een groepje voor dat festival, die reis of de doorlopende groep met je familie: het is zeker in Nederland een belangrijk communicatiemiddel. Maar dat weten spammers ook. Steeds vaker merk je dat je wordt toegevoegd aan vreemde crypto-groepen en andere spam waar je totaal niet op zit te wachten. Je kunt uitzetten in WhatsApp dat je aan groepen kan worden toegevoegd door mensen die je niet kent (onder Instellingen en dan privacy).

Wie voegt je aan de groep toe?

Soms kan dat alleen niet, bijvoorbeeld omdat je voor je werk heel vaak aan groepen wordt toegevoegd. Dan is het extra fijn om meer context te hebben. Je kunt binnenkort een badge zien op de berichtenpagina en daar staat wie je heeft toegevoegd aan de groep, plus of die persoon al dan niet in je contactenlijst staat. Ook zie je wanneer de groep zelf is gestart en wie daar de aanstichter van is.

Zo geeft WhatsApp je de laatste tijd steeds meer controle over wat je in de app kunt. Daarnaast worden er ook wat meer fun-mogelijkheden toegevoegd, zoals de optie om met AI een nieuwe profielfoto te maken, zoals een cartoonversie van jezelf of juist een schilderij. Meta doet dit soort dingen enerzijds uit eigen initiatief, maar sommige beheersopties worden voornamelijk gestuurd door de nieuwe Digital Markets Act en Digital Services Act van de EU, waardoor bedrijven veel meer transparant moeten zijn en gebruikers veel meer keuzevrijheid moeten bieden, zeker als het om de data van EU-burgers gaat.

De functie wordt momenteel uitgerold op WhatsApp, dus je kunt deze binnenkort verwachten.