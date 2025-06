WhatsApp werkt aan gebruikersnamen: straks geen telefoonnummer meer zichtbaar

WhatsApp werkt aan een grote verandering: gebruikers zullen in de toekomst met een gebruikersnaam kunnen chatten in plaats van hun telefoonnummer te delen. Een belangrijke stap richting meer privacy en controle – vooral in groepsgesprekken en bij contact met onbekenden.

Hoewel WhatsApp traditioneel draait op telefoonnummers, is het bedrijf bezig met een opvallende verschuiving. In de nieuwste testversies is te zien dat gebruikers binnenkort een unieke gebruikersnaam kunnen aanmaken. Dit kan het delen van je 06-nummer overbodig maken.

Een gebruikersnaam kiezen in WhatsApp

De nieuwe functie bevindt zich nog in de testfase, maar WhatsApp-gebruikers kunnen straks een gebruikersnaam kiezen die ze kunnen delen in plaats van hun telefoonnummer. Dat betekent:

Je hoeft niet meer automatisch je telefoonnummer prijs te geven

Ke identiteit blijft beter beschermd in groepschats

Je hebt meer controle over wie je kan contacteren

Vergelijkbare functies bestaan al op platforms als Telegram en Signal, maar het is de eerste keer dat WhatsApp – met ruim 2 miljard gebruikers wereldwijd – zich in deze richting beweegt.

Hoe werkt het?

Volgens uitgelekte informatie via WABetaInfo:

Je kiest zelf een gebruikersnaam van 3 tot 30 tekens

Deze mag letters, cijfers, punten en underscores bevatten

Gebruikersnamen mogen niet beginnen met “www.” of eindigen op “.com”

WhatsApp controleert of de gebruikersnaam uniek is

In de instellingen komt een speciaal onderdeel voor het beheren van je gebruikersnaam. Je kunt dan zelf bepalen wie jou kan vinden op basis van je gebruikersnaam – net zoals bij e-mailadressen of social handles.