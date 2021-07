​Waarom OnePlus populaire apps beperkt op OnePlus 9 en 9 Pro

OnePlus heeft een lijst met apps die niet het volledige kunnen van je telefoon mogen gebruiken. Dit zijn heel bekende apps, zoals Chrome, Office, Zoom, Instagram, Strava, Discord, TikTok en Twitter. De apps werken niet volledig zoals ze bedoeld zijn. Hoewel het goed is dat OnePlus het doet om een ander euvel op te lossen, namelijk de batterijduur, is het natuurlijk ondermaats voor een telefoon waar je rond de 1.000 euro voor betaalt.

Het is lange tijd niet opgevallen, omdat de apps die vaak worden gebruikt om dit te testen, niet laten zien dat ze zijn beperkt. Echter blijkt OnePlus van de meeste apps die niet populaire benchmark-apps zijn de prestaties omlaag te schroeven. 9to5Google geeft aan dat benchmarks die via de Chrome-browser worden gedaan afwijkende prestaties laten zien ten opzichte van andere telefoons met de nieuwe Snapdragon 888-chip. Zelfs telefoons met slechtere chips halen hogere scores.

Als je de nieuwste en duurste OnePlus in handen hebt, dan verwacht je ook de beste prestaties. Heb je een OnePlus 9 of OnePlus 9 Pro, dan zal je echter merken dat niet alle apps even goed uit de verf komen. Dat ligt niet aan de apps, maar aan OnePlus. Het beperkt de apps . De reden is dat de accuduur van de toestellen anders veel te snel achteruitgaat.

Buiten de benchmarks

De benchmarksite GeekBench heeft hierop zelfs openbaar gemaakt dat het OnePlus 9 en Oneplus 9 Pro niet langer in zijn benchmarks meeneemt. Ook wordt er onderzocht of dit alleen voor deze toestellen geldt, of ook voor bijvoorbeeld OnePlus Nord of OnePlus 8.

OnePlus is niet de eerste die zich schuldig maakt aan deze tactieken, want Huawei stond er ook om bekend dat de smartphoneprestaties werden ingeperkt. Apple deed het ook lange tijd met telefoons die wat ouder waren, om te verdoezelen dat de batterij achteruit holde. Bedrijven zijn hier nooit heel open over, dus dit komt altijd aan het licht door onderzoek van buitenaf. OnePlus doet er zelfs nog een schepje bovenop door te kiezen voor de apps die niet worden gebenchmarkt, omdat het waarschijnlijk hoopt zo niet op te vallen. Mispoes.

Reactie OnePlus

OnePlus heeft gereageerd op de ophef en geeft aan dat het inderdaad de levensduur van de accu wil optimaliseren, maar ook om te zorgen dat problemen met te heet wordende telefoons minder snel voorkomen. Het had hier echter van tevoren transparant over moeten zijn, in plaats van achteraf.