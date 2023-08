​OnePlus doet het goed in de Benelux

Technologiemerk OnePlus is opnieuw een van de snelst groeiende merken van de Benelux. Dit heeft de fabrikant grotendeels te danken aan de indrukwekkende verkoopcijfers van de Nord-serie, die in België steeg met maar liefst 71% jaar-op-jaar. Dit is inclusief een groeipercentage van 30% door de nieuwste smartphones in de OnePlus Nord-serie, waaronder de OnePlus Nord 3 en OnePlus Nord CE 3 Lite.

Communityleden van OnePlus

Het succes van het merk is niet alleen op productniveau voelbaar, maar ook in de community waar het om bekendstaat. De Benelux-community van OnePlus staat dit jaar in de top 3 van Europa, met bijna 75.000 leden. Dit is een stijging van 14% in vergelijking met vorig jaar. De OnePlus-community speelt een belangrijke rol, want OnePlus investeert in het begrijpen van hun waardevolle feedback en het doorvoeren van veranderingen op basis van hun behoeften.

Artino, een lid van het OnePlus-forum, zegt: “Ik ben overgestapt op OnePlus vanwege de 16 GB RAM. Nu kan ik 44 apps tegelijk gebruiken.” Ook forumlid Denis deelt zijn ervaringen: “Als je een op maat gemaakte en soepele gebruikerservaring wilt, is de OnePlus Nord 3 perfect!”. Beide quotes waren te zien in een OOH-campagne van OnePlus.

OnePlus 11

Om de OnePlus-ervaring beschikbaar te maken voor nog meer gebruikers, is de OnePlus 11 sinds kort ook verkrijgbaar bij KPN tegen een adviesprijs van € 840 of in combinatie met een abonnement. Neem hier een kijkje voor meer informatie over de rentree van het merk bij de telecomaanbieder.