OnePlus Pad: Waarom OnePlus nu nog met een tablet komt

OnePlus kondigde vorige week zijn eerste tablet aan. Maar, waarom zou je anno 2023 met een tablet komen? Voor het coronavirus uitbrak gingen tablets enorm achteruit in verkopen. Nu is dat tijdens de vele lockdowns weer flink veranderd, maar is het daarom nu nog verstandig om met een tablet op de proppen te komen?

Bovendien doet OnePlus iets dat we zelden hebben gezien bij een tablet. Het maakt de link met gaming. Het zegt dat het 11,6 inch-scherm met zijn verversingssnelheid van 144Hz de tablet ideaal maakt om games op te spelen. Nu kun je natuurlijk net een Stadia-controller hebben die nu als universele Bluetooth-controller werkt, dan is gaming op een tablet interessant (of met een andere losse controller), maar het opvallende is dat OnePlus er zelf geen controller bij heeft aangekondigd. Het is in die zin dus weer niet zo dat het merk keihard op gaming zit.

Google komt dit jaar met de Pixel Tablet en OnePlus denkt: ‘Een tabletdebuut? Dat kan ik ook!’ Maar het doet wel vraagtekens rijzen: waarom zou je in 2023 met een tablet komen? Daar heeft OnePlus wel antwoord op. Ten eerste werkt het namelijk al sinds 2021 aan een tablet: precies het moment waarop tablets enorm populair waren. Bovendien blijkt het nog steeds een heel erg populair apparaat: in het vierde kwartaal van 2022 gingen de tabletverkopen nog steeds als een speer.

Tablets anno 2023

Waar het wel altijd goed in is geweest, dat is snelladen. De telefoons van OnePlus kunnen extreem snel laden en die supersnelle laadtechnologie neemt het ook mee naar zijn tablet. Het belooft helemaal op te laden in 80 minuten. De batterij kan bovendien ook vrij lang mee: je kunt er 14,5 uur lang video’s op kijken. Ook is hij wat gebruiksvriendelijker qua verbinding. Je kunt hem namelijk gebruik laten maken van de mobiele data van je telefoon. Je hoeft er dus niet per se zelf een simkaart in te stoppen om online te zijn (ook buiten de deur, zonder wifi niet).

Dus ja, waarom OnePlus anno nu nog een tablet maakt? Omdat tablets ten eerste nog heel erg populair blijken te zijn, maar ook omdat ze met een tablet komen die verbazingwekkend goede specificaties heeft: ondersteuning voor Dolby Vision, een batterij van 9510mAh, een Dimensity 9000-processor en dus dat mooie scherm met flinke verversingssnelheid. Het belooft zelfs een maand standby-tijd.

Wat we nog niet over de tablet weten, dat is de prijs en de beschikbaarheid. Wel komt hij maar in één kleur, namelijk Halo Green. En daarvan krijgen wij dan toch wel heel veel zin om die ene game te spelen.