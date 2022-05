USI-support voor de volgende Google Pixel tablet?

Toen we nog allemaal, of toch velen van ons, met een PDA rondliepen – van Palm, HP of Psion - was het pennetje, of stylus, nog een eenvoudige tool. Niet veel meer dan een plastic ‘staafje’, al dan niet met een zacht puntje om het display te beschermen. Die stylussen, of styli, waren puur bedoeld om het touchscreen wat makkelijker te kunnen bedienen.

Van plastic staafje naar slimme pen

Tegenwoordig is een stylus een slimme pen, met soms tientallen verschillende functies. Daardoor zijn ze steeds vaker dan ook specifiek ontwikkeld voor een bepaalde gadget, zoals de Apple iPad (Pencil) of Samsung Galaxy Tab (S-Pen).

Doordat deze tablets, en de bijbehorende styli, zoveel specifieke (slimme) functies hebben, is het doorgaans niet mogelijk een andere stylus te gebruiken dan die van hetzelfde merk. Uiteraard is dat ook waar de verschillende fabrikanten op inzetten. Ze verkopen tien keer liever hun eigen stylus die al gauw meer dan 100 euro kosten.