​Terug van weggeweest: de stylus

Samsung mag dan met zijn Galaxy Note-lijn gestopt zijn, de stylus is zeker niet weg. Sterker nog, de gadget heeft een upgrade gekregen en behoort nu tot het vlaggenschip van het Koreaanse techbedrijf. Het voelt misschien als iets dat tot de jaren ‘90 behoort, tot de tijd waarin we nog met PDA’s liepen en dat niets te maken had met zoenen op straat. Toch is de stylus juist terug van weggeweest.

Niet voor niets voegde Apple pas bij de iPad Pro een stylus toe: er is toch veel vraag naar deze ‘pen’ voor digitaal schrijven. Dat komt waarschijnlijk omdat het veel meer is dan alleen een manier om digitaal te schrijven. Je kunt er bijvoorbeeld ook snel rechte lijnen mee zetten door slechts wat puntjes te plaatsen in Procreate. Het heeft bijvoorbeeld de tattooeerwereld voorgoed veranderd, maar er zijn ook minder creatieve beroepen die voordeel uit de stylus halen.

Niet iedereen weet dat een stylus ook een techgadget kan zijn. Hoewel bijvoorbeeld de stylus van Nintendo 3DS gewoon een plastic stokje is, is de Apple Pencil voorzien van technische snufjes om bijvoorbeeld snel iets ongedaan te maken door twee keer te tikken. Deze ‘actieve’ stylussen vallen op omdat ze soms, zoals bij Samsung, al een muis op het scherm laten zien nog voordat ze het scherm ook maar aanraken, wat mede komt door magnetische energie.

Hygiëne

Eén van de voornaamste redenen om een stylus te gebruiken, dat is omdat je iets in je eigen handschrift kunt opschrijven of bijvoorbeeld je handtekening kunt zetten op een iets professionelere manier dan we gemiddeld met onze vingers kunnen. Het kan studenten ook helpen in de collegezaal, want als je informatie zelf hebt opgeschreven (of meegeschreven), dan schijnt het veel langer te blijven hangen. Het is dus beter om notities te maken met je stylus dan te typen tijdens een college.

Er is nog een reden waarom de stylus de laatste jaren aan terrein wint, namelijk: hygiëne. Hoewel je met een stylus een scherm aanraakt dat misschien iemand anders heeft aangeraakt, hoef je dat in ieder geval niet met je handen te doen en dat kan de overdracht van bijvoorbeeld een virus als corona helpen voorkomen. Het gaat dan niet alleen om schermen bij bijvoorbeeld de gemeente of het CBR: als er namelijk een scherm vies is, dan is dat wel dat van de gemiddelde smartphone.