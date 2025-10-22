Je kunt binnenkort je WhatsApp-gebruikersnaam vastleggen

WhatsApp belooft al twee jaar dat het met gebruikersnamen komt, maar nu lijkt het ook echt te gaan gebeuren. Het is een grote verandering voor gebruikers, want het betekent dat je mensen niet meer je telefoonnummer hoeft te geven om te WhatsAppen: je kunt gewoon een gebruikersnaam opgeven.

Gebruikersnamen op WhatsApp

Het scheelt je persoonlijke gegevens delen, maar het betekent ook dat WhatsApp meer wordt als een soort social medium waar je dan met je gebruikersnaam contact kunt leggen. Meta weet als geen ander dat mensen ook steeds vaker Instagram als een soort WhatsApp gebruiken: mensen DM’en elkaar daar gewoon. Of op een ander social medium, zoals Snapchat. WhatsApp heeft niet altijd heel veel mogelijkheden om te vernieuwen, maar dit zou er wel een zijn die voor veel mensen aantrekkelijk is: mensen krijgen dan als het goed is je telefoonnummer niet te zien.

Het lijkt erop dat Meta nu voorbereid op het kunnen aanmaken van een gebruikersnaam op WhatsApp. Het zegt hier verder niks over, maar het werd door de mensen van WABetainfo gespot in de testversie van de app. Je kunt straks een gebruikersnaam gaan claimen op je profielpagina. Er staat dan onder je telefoonnummer en boven links ‘Username’ of in het Nederlands ‘Gebruikersnaam’.

Eisen aan de gebruikersnaam

Wel zijn er een paar haken en ogen. Zo moet je gebruikersnaam hieraan voldoen:

Gebruikersnamen mogen niet beginnen met “www.”

Gebruikersnamen moeten minstens één letter bevatten.

Alleen bepaalde tekens zijn toegestaan: kleine letters (a–z), cijfers (0–9), punten en onderstrepingstekens.

Gebruikersnamen mogen niet eindigen met een domein zoals .com of .net.

Gebruikersnamen mogen niet beginnen of eindigen met een punt. De lengte van de gebruikersnaam moet tussen de 3 en 30 tekens liggen.

Het kan nu nog niet, maar je kunt wel vast gaan nadenken wat jij voor gebruikersnaam wil kiezen. Juist hetzelfde als bijvoorbeeld je Instagram-handle, of juist iets heel anders?