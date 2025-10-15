iPhone 17 Pro review: kracht, kleur en camera’s op topniveau

Met de komst van de iPhone 17 Pro heeft Apple opnieuw de lat hoger gelegd. Niet met radicale vernieuwingen, maar met verfijningen die in de praktijk een groot verschil maken. Wij testten het toestel in de opvallende nieuwe kleur Cosmic Orange en ontdekten dat Apple’s vlaggenschip meer is dan een designstatement. Het is een toestel dat prestaties, batterijduur en camerakwaliteit naadloos samenbrengt – en dat in een jasje dat je niet snel over het hoofd ziet.
Apple presenteert elk jaar een nieuwe kleurvariant en dit jaar is het de beurt aan Cosmic Orange. Op papier klinkt dat misschien gewaagd, maar in de praktijk is het verrassend stijlvol. Onder fel zonlicht komt er een warme gloed naar voren, terwijl de kleur binnenshuis meer richting koper of dieprood neigt. Het maakt de iPhone 17 Pro tot een echte eyecatcher, zonder dat het schreeuwerig wordt.
Qua bouwkwaliteit is er weinig nieuws: de titanium randen en de matte achterkant zorgen voor een premium gevoel en een stevige grip. Apple blijft vasthouden aan een subtiel afgerond design, wat in combinatie met het relatief lage gewicht prettig in de hand ligt.
Het 6,3-inch Super Retina XDR-display van de iPhone 17 Pro is helder, scherp en ondersteunt nu een piekhelderheid van 3.000 nits. In fel zonlicht is alles probleemloos leesbaar, en HDR-content ziet er werkelijk spectaculair uit. Bij het streamen van films of scrollen door foto’s merk je dat de kleuren natuurgetrouw zijn, zonder overdreven verzadiging.
De ProMotion-technologie (tot 120 Hz) maakt interacties vloeiend. Vooral bij gamen en scrollen door lange feeds voelt dit verschil direct. Kleine verbetering, groot effect.
De grootste vernieuwing zit opnieuw in de camera’s. Apple rust de iPhone 17 Pro uit met een drietal lenzen: groothoek, ultragroothoek en de verbeterde 5x telelens (exclusief op de Pro Max, maar ook op dit kleinere model zien we grote sprongen).
Wat direct opvalt: nachtmodus is veel consistenter geworden. Waar je bij de 16 Pro soms last had van ruis of vreemde kleuren, levert de 17 Pro detailrijke foto’s met natuurgetrouwe tinten. Lantaarnlicht, sterrenhemels of kaarslicht – alles komt overtuigend in beeld.
De portretmodus maakt gebruik van Apple’s nieuwe DetailMax Engine, waardoor haar, huid en stoffen meer diepte krijgen. In combinatie met de verbeterde bokeh-effecten voelt het haast alsof je met een professionele lens aan de slag bent geweest.
Videografen kunnen rekenen op ProRes 4K bij 120 fps, en de beelden ogen ronduit filmisch. Het is indrukwekkend hoe stabiel en scherp clips blijven, zelfs bij snelle bewegingen. Voor content creators is dit een enorme upgrade.
De iPhone 17 Pro draait op Apple’s nieuwste A19 Pro-chip. In de benchmarks is dat vooral indrukwekkend, maar belangrijker is hoe het in de praktijk voelt. Apps starten direct op, multitasking verloopt moeiteloos en zware games draaien zonder haperen.
Bij titels als Genshin Impact en Resident Evil Village merk je hoe soepel de graphics verlopen, zonder dat het toestel heet wordt. Apple’s nieuwe koelsysteem speelt daarin een grote rol: langdurig gamen blijft comfortabel.
Een grote zorg bij high-end smartphones is batterijduur, maar Apple levert dit jaar solide prestaties. Tijdens onze testdagen hield de iPhone 17 Pro het met gemak anderhalve dag vol bij gemiddeld gebruik (apps, camera, streaming). Intensieve dagen met veel fotografie en gaming brachten hem wel sneller richting de oplader, maar een volle dag was altijd haalbaar.
Nieuw is de verbeterde snellaadfunctie. Met een geschikte adapter zit je in een half uur weer op 70%. Draadloos opladen via MagSafe blijft aanwezig en werkt sneller dan voorgaande generaties.
Naast de grote specs zijn het juist de kleine dingen die de iPhone 17 Pro prettig maken in dagelijks gebruik. De haptics voelen nog verfijnder aan, met subtiele feedback die nauwkeurig afgestemd lijkt. Face ID werkt sneller, zelfs onder lastige lichtomstandigheden of met een zonnebril op. De speakers leveren rijk geluid met duidelijke bassen, ideaal voor films of muziek zonder koptelefoon.
En dan is er natuurlijk iOS 19, dat de ervaring compleet maakt. Vooral de nieuwe interactieve widgets en verbeterde notificatiestructuur dragen bij aan een gestroomlijnde workflow.
De iPhone 17 Pro is geen radicale heruitvinding, maar een toestel waarin alles klopt. Apple perfectioneert de formule met een sterker camerasysteem, een krachtigere chip, een helder display en een batterij die het tempo bijhoudt. De Cosmic Orange uitvoering maakt er bovendien een smartphone van die gezien mag worden.
De iPhone 17 Pro kopen? Wie overstapt, krijgt niet alleen een toestel dat vandaag indruk maakt, maar ook de komende jaren moeiteloos mee kan. De iPhone 17 Pro bevestigt opnieuw waarom Apple’s Pro-lijn de standaard blijft in de smartphonemarkt.