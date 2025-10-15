iPhone 17 Pro review: kracht, kleur en camera’s op topniveau

Met de komst van de iPhone 17 Pro heeft Apple opnieuw de lat hoger gelegd. Niet met radicale vernieuwingen, maar met verfijningen die in de praktijk een groot verschil maken. Wij testten het toestel in de opvallende nieuwe kleur Cosmic Orange en ontdekten dat Apple’s vlaggenschip meer is dan een designstatement. Het is een toestel dat prestaties, batterijduur en camerakwaliteit naadloos samenbrengt – en dat in een jasje dat je niet snel over het hoofd ziet.

Design en de kracht van Cosmic Orange

Apple presenteert elk jaar een nieuwe kleurvariant en dit jaar is het de beurt aan Cosmic Orange. Op papier klinkt dat misschien gewaagd, maar in de praktijk is het verrassend stijlvol. Onder fel zonlicht komt er een warme gloed naar voren, terwijl de kleur binnenshuis meer richting koper of dieprood neigt. Het maakt de iPhone 17 Pro tot een echte eyecatcher, zonder dat het schreeuwerig wordt.

Qua bouwkwaliteit is er weinig nieuws: de titanium randen en de matte achterkant zorgen voor een premium gevoel en een stevige grip. Apple blijft vasthouden aan een subtiel afgerond design, wat in combinatie met het relatief lage gewicht prettig in de hand ligt.

Scherm: helderder dan ooit

Het 6,3-inch Super Retina XDR-display van de iPhone 17 Pro is helder, scherp en ondersteunt nu een piekhelderheid van 3.000 nits. In fel zonlicht is alles probleemloos leesbaar, en HDR-content ziet er werkelijk spectaculair uit. Bij het streamen van films of scrollen door foto’s merk je dat de kleuren natuurgetrouw zijn, zonder overdreven verzadiging.

De ProMotion-technologie (tot 120 Hz) maakt interacties vloeiend. Vooral bij gamen en scrollen door lange feeds voelt dit verschil direct. Kleine verbetering, groot effect.

Camera’s: Pro in de praktijk

De grootste vernieuwing zit opnieuw in de camera’s. Apple rust de iPhone 17 Pro uit met een drietal lenzen: groothoek, ultragroothoek en de verbeterde 5x telelens (exclusief op de Pro Max, maar ook op dit kleinere model zien we grote sprongen).

Nachtfotografie

Wat direct opvalt: nachtmodus is veel consistenter geworden. Waar je bij de 16 Pro soms last had van ruis of vreemde kleuren, levert de 17 Pro detailrijke foto’s met natuurgetrouwe tinten. Lantaarnlicht, sterrenhemels of kaarslicht – alles komt overtuigend in beeld.

Portretten

De portretmodus maakt gebruik van Apple’s nieuwe DetailMax Engine, waardoor haar, huid en stoffen meer diepte krijgen. In combinatie met de verbeterde bokeh-effecten voelt het haast alsof je met een professionele lens aan de slag bent geweest.

Video

Videografen kunnen rekenen op ProRes 4K bij 120 fps, en de beelden ogen ronduit filmisch. Het is indrukwekkend hoe stabiel en scherp clips blijven, zelfs bij snelle bewegingen. Voor content creators is dit een enorme upgrade.