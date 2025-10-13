iPhone 17 review: standaardmodel zet de standaard

Apple maakt het steeds aantrekkelijker om het standaardmodel van de iPhone te kopen. Daarom zeggen we niet voor niets: dit standaardmodel zet de standaard. Daarmee bedoelen we dat deze ‘basic’ iPhone als voorbeeld kan gelden voor andere iPhones, en misschien zelfs wel een aantal Android-toestellen. Dit is wat we vinden van de iPhone 17.
De hele iPhone 17-serie doet veel dingen goed, maar ook de iPhone 17 op zichzelf is goed bezig. Apple rust het toestel steeds meer uit met eigenschappen van de Pro-modellen, bijvoorbeeld als het om het superheldere 6,3 inch beeldscherm gaat, dat Always-On ondersteunt en op 120 Hertz kan verversen. Ook hebben we nu twee keer zoveel opslag op het toestel en zijn de camera’s verbeterd. De selfiecamera is nu 18 megapixel, terwijl de hoofdcamera en de groothoeklens nu 48 megapixel zijn.
Je kunt deze telefoon sneller laden, namelijk op 40 Watt, en de batterijduur is een stuk beter door de Apple A19-chip. Je bent er echt wel even zoet mee en dat is fijn: zeker als je bijvoorbeeld veel onderweg bent. Je hoeft minder snel naar een powerbank te grijpen. Maar goed, die energie is voor veel mensen maar een bijzaak: hoe zijn de foto’s die de iPhone 17 schiet? Apple staat er al jaren om bekend heel solide foto’s te kunnen maken en dat is met de iPhone 17 niet anders. De haptische cameraregelaar zorgt ervoor dat je heel snel je camera kunt openen en dat je geen vertraging hebt in je foto. Ook zijn we erg gecharmeerd van de Center Stage-selfieopties, waarmee je automatisch in het midden wordt geplaatst als je een videomeeting hebt.
We zijn nog meer fan van de vierkante selfiecamera waarmee je later nog kan bedenken of je een foto horizontaal of verticaal wil gebruiken. Dat is top, want je weet nooit of je content schiet voor een artikel (horizontaal) of voor socials (verticaal): normaal maken we dan maar twee foto’s, maar dat hoeft met de iPhone 17 niet. Dat scheelt veel rommel ruimen. Wat fotografie betreft is dit zeker een telefoon om trots op te zijn, ook al heeft hij niet dat Pro-naampje: hij maakt mooiere foto’s dan menig ander toestel.
En ook wat de rest van de iPhone 17-specificaties betreft doet iPhone 17 wat Apple belooft. Hij is snel, je kunt er vrij zware games prima op spelen en de software-update met Liquid Glass is prachtig om te zien.
Allemaal positieve woorden over de iPhone 17, maar het kan niet alleen maar lof zijn. Heb je het nieuws hier op DutchCowboys rondom Apple een beetje gevolgd, dan kun je het ook al zien aankomen: Apple Intelligence. Het was in de presentatie van de nieuwe generatie iPhones al ijzig stil over de AI-mogelijkheden van Apple en inmiddels moeten we zeggen dat Apple op dit gebied begint achter te lopen op de rest.
Nu schijnt het met Google te gaan werken om dat alsnog voor elkaar te boksen, maar eigenlijk werd dit al op de vorige telefoon beloofd, en dat het nu in de presentatie van de nieuwe telefoon al zo stil is, dat belooft wat ons betreft toch weinig goeds. In ieder geval missen we het op de iPhone 17, want ondanks dat er zeker qua fotografie mooie stappen worden gemaakt, is er toch een ding dat absoluut een stap terug is.
Aan de andere kant hangt het er ook vanaf wat je gewend bent. Kom je van een iPhone en stap je over naar de iPhone 17, dan zal je er weinig van missen. Bovendien staat het je alsnog vrij om bepaalde AI-chatbots wel op je iPhone te downloaden, zoals de ChatGPT-app. Want eigenlijk is de AI de enige grote makke van de iPhone 17. Als instapmodel en voor die prijs is het een heel goede keuze waarmee je weer jaren vooruit kunt. En stiekem denken we dat die AI er voor de iPhone 18 komt echt wel is.