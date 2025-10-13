iPhone 17 review: standaardmodel zet de standaard

Apple maakt het steeds aantrekkelijker om het standaardmodel van de iPhone te kopen. Daarom zeggen we niet voor niets: dit standaardmodel zet de standaard. Daarmee bedoelen we dat deze ‘basic’ iPhone als voorbeeld kan gelden voor andere iPhones, en misschien zelfs wel een aantal Android-toestellen. Dit is wat we vinden van de iPhone 17.

iPhone 17-serie

De hele iPhone 17-serie doet veel dingen goed, maar ook de iPhone 17 op zichzelf is goed bezig. Apple rust het toestel steeds meer uit met eigenschappen van de Pro-modellen, bijvoorbeeld als het om het superheldere 6,3 inch beeldscherm gaat, dat Always-On ondersteunt en op 120 Hertz kan verversen. Ook hebben we nu twee keer zoveel opslag op het toestel en zijn de camera’s verbeterd. De selfiecamera is nu 18 megapixel, terwijl de hoofdcamera en de groothoeklens nu 48 megapixel zijn.

Je kunt deze telefoon sneller laden, namelijk op 40 Watt, en de batterijduur is een stuk beter door de Apple A19-chip. Je bent er echt wel even zoet mee en dat is fijn: zeker als je bijvoorbeeld veel onderweg bent. Je hoeft minder snel naar een powerbank te grijpen. Maar goed, die energie is voor veel mensen maar een bijzaak: hoe zijn de foto’s die de iPhone 17 schiet? Apple staat er al jaren om bekend heel solide foto’s te kunnen maken en dat is met de iPhone 17 niet anders. De haptische cameraregelaar zorgt ervoor dat je heel snel je camera kunt openen en dat je geen vertraging hebt in je foto. Ook zijn we erg gecharmeerd van de Center Stage-selfieopties, waarmee je automatisch in het midden wordt geplaatst als je een videomeeting hebt.

Fan van de selfiecamera

We zijn nog meer fan van de vierkante selfiecamera waarmee je later nog kan bedenken of je een foto horizontaal of verticaal wil gebruiken. Dat is top, want je weet nooit of je content schiet voor een artikel (horizontaal) of voor socials (verticaal): normaal maken we dan maar twee foto’s, maar dat hoeft met de iPhone 17 niet. Dat scheelt veel rommel ruimen. Wat fotografie betreft is dit zeker een telefoon om trots op te zijn, ook al heeft hij niet dat Pro-naampje: hij maakt mooiere foto’s dan menig ander toestel.