Apple laat zien wat Apple Intelligence precies kan

Apple Intelligence heeft even nodig om echt goed en wel op de rit te komen. Het is inmiddels beschikbaar op iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Mini en iPad en Macs die een M1-chip of nieuwer hebben. Nog niet in alle landen, maar Apple werkt eraan.

Apple Intelligence

In de tussentijd kun je, mocht je het nog niet hebben, alvast bekijken wat die AI-opties van Apple eigenlijk inhouden. Het maakte een vermakelijke video waarin heel eenvoudig wordt uitgelegd wat je er allemaal mee kunt. Denk aan het verwijderen van een object uit een afbeelding en het herschrijven van berichten met een net even iets andere toon. Het zijn geen volledig nieuwe AI-functies: Android heeft het al langer, maar het is wel voor het eerst dat Apple zulke AI-functies biedt.

In de onderstaande video zie je in hoofdstukken opgedeeld wat er zoal kan:

00:00 – Inleiding

00:26 – Verwijder afleidingen met Photo Clean Up

00:57 – Maak emoji’s van je verbeelding met Genmoji

01:32 – Genereer aangepaste afbeeldingen in seconden met Image Playground

02:16 – De essentie van lange e-mails achterhalen met Mail Summarize

02:55 – Herschrijf je berichten met de perfecte toon met Writing Tools

03:33 – Zet een snelle gedachte om in een echt plan met Writing Tools samengesteld met ChatGPT

04:14 – Gebruik uw camera om meer te weten te komen over de plaatsen, voorwerpen en tekst om u heen met Visuele intelligentie

04:50 – Ontsluit direct antwoorden en ideeën met Visuele intelligentie: vraag het ChatGPT