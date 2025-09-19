iPhone 17 versus iPhone 16: dit zijn de grootste verschillen

Apple onthulde vorige week de nieuwe iPhone 17-serie tijdens het “Awe Dropping”-event. Dit keer krijgen niet alleen de Pro-modellen een flinke upgrade, ook het standaardmodel schuift merkbaar dichter richting het Pro-segment. Waar de iPhone 16 vorig jaar nog vooral een verfijning was, brengt de iPhone 17 duidelijk grotere stappen. Maar welke vernieuwingen springen er echt uit vergeleken met de iPhone 16?

Design en nieuwe modellen

De iPhone 17 heeft dunnere schermranden en Ceramic Shield 2, dat drie keer beter bestand is tegen krassen en minder spiegelt. Daarnaast introduceert Apple de iPhone Air, de dunste iPhone ooit. Deze nieuwkomer heeft een titanium frame, een groter 6,5-inch display en een batterij die verrassend goed presteert ondanks het ultradunne design. Bij de iPhone 16 bestond die optie nog niet: het portfolio bestond toen uit de reguliere 16 en de Pro-modellen.

Display en helderheid

Een groot verschil zit in het scherm. De iPhone 17 krijgt standaard ProMotion met een adaptieve verversingsgraad tot 120 Hz. Dat maakt scrollen en gamen merkbaar vloeiender. De helderheid is opgeschroefd naar 3000 nits, waardoor het scherm ook in de volle zon perfect afleesbaar is. Bij de iPhone 16 zat dat nog vast op 60 Hz en bleef de maximale helderheid duidelijk achter.

Camera’s: van selfies tot zoom

Apple zet dit jaar zwaar in op fotografie. Aan de voorkant heeft de iPhone 17 een 18 MP Center Stage-camera met een bredere beeldhoek. Daarmee kun je zowel staand als liggend selfies maken zonder de telefoon te draaien. De groepsfunctie herkadert automatisch zodat iedereen in beeld is. Achterop zit een 48 MP Fusion-hoofdcamera met 2× telelens van optische kwaliteit en een nieuwe 48 MP ultragroothoek die macro’s en breedhoekbeelden met meer detail levert.

De iPhone 16 moest het doen met een 12 MP selfiecamera en minder geavanceerde groothoek. Voor serieuze fotografen en contentmakers is het verschil dus aanzienlijk.

Prestaties en batterij

Onder de motorkap ligt de nieuwe A19-chip, gebouwd op 3 nm-technologie. Die levert niet alleen snellere CPU- en GPU-prestaties, maar ook een sterkere Neural Engine voor Apple Intelligence. De batterij gaat langer mee dankzij adaptief energiebeheer en laadt sneller op: tot 50% in twintig minuten.

De iPhone 16 had nog de A18-chip, die prima presteerde maar minder efficiënt was en vooral in AI-toepassingen een stap terug moet doen.

Opslag en prijs

Apple verdubbelt de basisopslag van de iPhone 17: standaard krijg je 256 GB, waar de iPhone 16 nog begon bij 128 GB. Dat maakt het instapmodel meteen toekomstbestendiger voor foto’s, video’s en apps. Qua prijs blijft Apple dicht bij het oude niveau. In Nederland start de iPhone 17 bij €969, de Pro-modellen lopen verder op in prijs. Voor wie vooral naar de prijs kijkt, is dit het model dat de meeste mensen zullen kiezen. Zo blijft de Goedkope iPhone 17 een interessante optie naast de duurdere Pro’s, terwijl de iPhone 16 destijds vanaf €919 verkrijgbaar was.

iPhone 17 vs. iPhone 16 in één oogopslag

Scherm: iPhone 17 – 6,3 inch, ProMotion 120 Hz, 3000 nits vs. iPhone 16 – 6,1 inch, 60 Hz, max. 2000 nits

Selfiecamera: iPhone 17 – 18 MP Center Stage, staand/liggend selfies vs. iPhone 16 – 12 MP standaardcamera

Hoofdcamera: iPhone 17 – 48 MP Fusion + 2× tele + 48 MP ultragroothoek vs. iPhone 16 – 48 MP + 12 MP ultragroothoek

Chip: iPhone 17 – A19 (3 nm, sneller en efficiënter) vs. iPhone 16 – A18

Opslag: iPhone 17 – vanaf 256 GB vs. iPhone 16 – vanaf 128 GB

Batterij: iPhone 17 – tot 30 uur video, sneller laden (50% in 20 min) vs. iPhone 16 – tot 22 uur video, trager laden

Design: iPhone 17 – Ceramic Shield 2, dunner frame vs. iPhone 16 – Ceramic Shield (eerste generatie)

Prijs NL: iPhone 17 – vanaf €969 vs. iPhone 16 – vanaf €919

Wil je de verschillen nog duidelijker zien, dan kun je eenvoudig de iPhone 17 vergelijken met zijn voorganger.

Conclusie

De stap van iPhone 16 naar iPhone 17 is groter dan voorgaande jaren. Het nieuwe scherm met 120 Hz, de sterk verbeterde selfiecamera en dubbele opslag maken vooral het basismodel een flinke upgrade. Voor wie op een iPhone 16 zit, is upgraden niet per se noodzakelijk, maar je krijgt wél veel meer waar voor je geld. En met de komst van de ultradunne iPhone Air heeft Apple bovendien een nieuw icoon toegevoegd aan de line-up.

De vraag is dus: blijf je nog een jaar bij de iPhone 16, of lonkt de sprong naar de iPhone 17-serie?