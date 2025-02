Apple presenteert de nieuwe iPhone SE: iPhone 16e

Nieuwe iPhone SE

Een andere grote verandering is de USB-C-poort (dat was altijd lightning) en de grootte van het toestel: 6,1 inch is niet bepaald de compacte iPhone SE die we altijd hebben gezien.Mocht je dat maar niks vinden, dan komt hier zonneschijn na de regen: het scherm is niet langer LCD, daarvoor is een mooie AMOLED in de plaats gekomen. Binnenin zit een nieuwe A18-chip, die voldoende rekenkracht biedt om zware games te spelen. Ook is er een nieuwe actieknop bij de volumeknoppen, waarmee je zelf kunt kiezen welke actie er volgt als je erop drukt.

Verder krijgt het toestel ondersteuning voor Apple Intelligence, maar dat is bij ons vanaf april pas beschikbaar. De batterij van deze iPhone is nog een raadsel, maar dat doet Apple vaker: het legt zelden alle details bloot. De verwachting is dat het een 3.279 mAh-variant is. In ieder geval belooft Apple een heel lange batterijduur. Aan de achterkant zien we een camera van 48 megapixel en die schiet betere foto’s als je in schemerlicht bent. Ook kun je 2 keer zoomen met de camera, 4K Dolby Vision schieten en is er een nachtmodus. De selfiecamera is 12 megapixel.