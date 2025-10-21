Apple past Liquid Glass nu toch maar aan

Het meest opvallende onderdeel aan de nieuwe designtaal van Apple is Liquid Glass. Het is al een paar keer ter sprake gekomen hoe mooi het is, maar ook dat het niet bepaald toegankelijk is. Apple komt nu met een optie om Liquid Glass iets minder doorzichtig te maken.
De optie is gezien in de nieuwe iOS 26-bèta, namelijk 26.1. Hiermee kun je een schuifje omzetten waarmee je Liquid Glass er wat meer ondoorzichtig mee maakt. Hierdoor wordt het makkelijk leesbaar. Het is te vergelijken met water: normaliter is het gewoon waterkleur en als je dat schuifje omzet dan wordt het wat meer troebel. Je kunt het alvast ervaren in de testversie van het besturingssysteem van iPhones, maar je kunt ook wachten tot het naar de stabiele versie van iOS 26 komt met de volgende update.
Mocht je van de bèta gebruik willen maken, dan regel je dat gewoon zelf. Houd er wel rekening mee dat je hele telefoon dan een soort testversie van iOS krijgt en dat daar ook wel eens iets stuk kan gaan. Sommige mensen gebruiken voor een bètatest dan ook een wat ouder toestel in plaats van hun dagelijkse toestel. Ben je eruit welk toestel het wordt, dan kun je je via dat toestel op beta.apple.com opgeven voor de bèta.
Je vult daar je Apple Account-gegevens in en je komt dan op de pagina terecht waar je alle bèta’s kunt vinden. Op je telefoon zoek je bij instellingen naar software-update en dan kun je via dat menu naar bèta-updates gaan. Je kunt ze daar aanzetten of uitzetten. Zet het aan, ga naar de software-updatepagina binnen je telefoon en je kunt de bèta binnenharken.
Nog even terug naar de iOS 26.1-update: die biedt ook de optie om het wisselen van de camera vanuit het vergrendelscherm uit te schakelen. Zo kan niemand stiekem foto’s maken met je smartphone. Maar jij dus ook niet als je het handig vindt om je camera even snel vanuit het vergrendelscherm te openen wanneer je kind/kat iets geks doet. Verder zijn er geen grote veranderingen die de iOS 26.1-bèta met zich meebrengt.