Apple past Liquid Glass nu toch maar aan

Meedoen aan een iOS-beta

Mocht je van de bèta gebruik willen maken, dan regel je dat gewoon zelf. Houd er wel rekening mee dat je hele telefoon dan een soort testversie van iOS krijgt en dat daar ook wel eens iets stuk kan gaan. Sommige mensen gebruiken voor een bètatest dan ook een wat ouder toestel in plaats van hun dagelijkse toestel. Ben je eruit welk toestel het wordt, dan kun je je via dat toestel op beta.apple.com opgeven voor de bèta.

Je vult daar je Apple Account-gegevens in en je komt dan op de pagina terecht waar je alle bèta’s kunt vinden. Op je telefoon zoek je bij instellingen naar software-update en dan kun je via dat menu naar bèta-updates gaan. Je kunt ze daar aanzetten of uitzetten. Zet het aan, ga naar de software-updatepagina binnen je telefoon en je kunt de bèta binnenharken.

Nog even terug naar de iOS 26.1-update: die biedt ook de optie om het wisselen van de camera vanuit het vergrendelscherm uit te schakelen. Zo kan niemand stiekem foto’s maken met je smartphone. Maar jij dus ook niet als je het handig vindt om je camera even snel vanuit het vergrendelscherm te openen wanneer je kind/kat iets geks doet. Verder zijn er geen grote veranderingen die de iOS 26.1-bèta met zich meebrengt.