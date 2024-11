Instagram doet een WhatsAppje en laat je je locatie delen

Je kunt de vergelijking trekken met Apple Find My Friends of met Snapchat Live Location: je deelt waar je precies bent. Op WhatsApp is dat ook mogelijk, maar daar is minder openbaar dan op deze sociale media. Instagram kiest ook meer de privékant met zijn nieuwe functie, het delen van je live locatie.

Live locatie delen

Instagram geeft je de mogelijkheid om live je locatie te delen via Direct Messages en groepschats. Het is een functie die standaard uitstaat, alleen kan worden gebruikt bij mensen die je kent en het duurt maximaal een uur. Mocht je het dus per ongeluk aanzetten, dan is het niet zo dat de hele wereld weet waar je bent of dat de persoon waar je het bewust mee deelt de rest van je leven kan zien waar je bent. Ook zie je in de app dat je live locatie wordt gedeeld, zodat je je er nog meer bewust van bent.

Instagram zegt het te introduceren met als doel om te zorgen dat je meer tijd samen kunt spenderen, in plaats van dat je bezig bent met alle logistieke gedoe die er soms bij komt kijken om elkaar ergens te treffen. Het is ook daarvoor bedoeld: je kunt niet inschakelen dat je bijvoorbeeld langer je locatie deelt: iets wat je op Apple Find My of op WhatsApp wel kunt doen.