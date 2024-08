Instagram maakt wallposts en Stories precies hetzelfde

Instagram laat zijn posts en Stories steeds meer op elkaar lijken. In eerste instantie zagen we al dat je ineens muziek kon toevoegen aan een wallpost. Toen kwam Instagram-baas Adam Mosseri met het nieuws dat die posts nu ook rechthoekig moesten worden en nu blijkt dat je er tekst in kunt zetten.

Stories en wallposts op Instagram

We vragen ons af wat het verschil nog is tussen een wallpost en een Story, maar tegelijkertijd klagen we niet. We hebben allemaal wel eens gedacht: deze wallpost was nog beter met een beetje tekst of een sticker in de foto. Stickers kunnen nog steeds niet, maar je kunt op je Instagram-foto nu wel direct tekst toevoegen in Instagram zelf.

Instagram schrijft: “We voegen nieuwe en unieke lettertypes, animaties en effecten toe aan rollen en verhalen in een vereenvoudigde teksttool. Open de teksttool en tik op de tekstknop om de nieuwe lettertypes te zien. Zodra je een lettertype hebt gekozen, kun je je tekst animeren of een effect toevoegen. Mix en match eenvoudig om een combinatie te vinden die de norm doorbreekt en uniek is voor jou.”

Wilde je vroeger woorden toevoegen aan een wallpost in de foto zelf, dan moest je hiervoor naar een fotobewerker op je telefoon. Nu is dat niet meer, want Instagram laat je de foto dus in het social medium zelf van tekst voorzien. Dat scheelt weer en gaat net even sneller. Het is bovendien zo dat tekst in een foto vaak net even wat eerder wordt gezien dan in een caption, waardoor scrollers sneller snappen waar het om gaat. Overigens krijgen ook Reels en Stories wat verbeteringen in de tekst, waardoor die wat meer uit de foto popt in plaats van erin verdwijnt, wat nu wel eens gebeurt (al kun je daarvoor wel de achtergrond en omcirkeling aanzetten). Dit is echter minder subtiel en meer een beetje WordArt-achtig, met animaties.

Lagen op Instagram

Ook kun je nu meer met lagen werken, dus je kunt een foto als een soort sticker op een andere foto zetten. Hierbij kun je de vorm veranderen van een rechthoek naar een hartje of cirkel: een stuk spannendere wallposts dus. Veel veranderingen de laatste tijd voor Instagram, maar het heeft dan ook flink wat concurrentie waarmee het rekening moet houden, wil het zo groot blijven als het nu is.