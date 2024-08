Instagram voegt overal muziek toe: kies een nummer voor je profiel

Instagram volgt in navolging van gewone posts nu ook de optie toe om een nummer toe te voegen aan je profiel. Het is net als op Tinder een manier om te laten zien wie je bent of waar je van houdt.

Muziek op je Instagram-profiel

Muziek toevoegen aan Instagram Stories is nog steeds één van de beste uitvindingen voor het social medium. Soms mag het irritant zijn dat er ineens keiharde metal door je speakers komt, of je in een meeting stiekem even wil scrollen en het geluid aan blijkt te staan, maar over het algemeen is het een goede manier om een post wat meer lading te geven. Het echte studio-nummer bij dat plaatje van dat concert, of het nummer ‘Who let the dogs out’ bij die post van je nieuwe puppy: het biedt net even een beetje meer.

Recent voegde Instagram al de optie om nummers toe te voegen aan posts op de wall en dat is blijkbaar zodanig in de smaak gevallen, dat het nu ook aan je profiel kan worden toegevoegd. Amerikanen worden er nostalgisch van: het doet ze denken aan de tijden van MySpace. Dat was ook wereldwijd beschikbaar, maar wij waren in die tijd nog heel druk met CU2 en Hyves, mocht jij echter wel hip en happening zijn geweest, dan weet je waarschijnlijk nog wel dat je op MySpace een liedje kon toevoegen aan je profiel. Dat kan nu dus ook op Instagram.

Instagram’s launching a new music profile feature with the help of Sabrina Carpenter ❗️ Music for Profile allows you to add a song directly to your profile to express your vibe — giving shades of MySpace To celebrate, Carpenter will drop an exclusive teaser track 1/4 pic.twitter.com/Cuiei0a8bc — Lia Haberman (@liahaberman) August 22, 2024

Een nummer op je Insta zetten

Zo voeg je een liedje toe aan je Instagram-profiel:

Open Instagram

Tik rechtsonder op je profielrondje

Tik op Profiel bewerken

Tik naast Muziek op ‘Muziek toevoegen aan je profiel’

Tik op het plusje bij ‘Een nummer kiezen voor je profiel’

Zoek het nummer uit dat jij helemaal bij jezelf vindt passen (of gewoon heel erg leuk vindt op dat moment) en tik erop om het toe te voegen

Je ziet het nummer (of eigenlijk: 30 seconden ervan die je zelf hebt geselecteerd) dan op je profiel staan als je ernaar toegaat. Het wordt niet automatisch afgespeeld, maar je kunt erop tikken om het te beluisteren en te pauzeren. Goed om te weten: dat kunnen mensen die je profiel bezoeken. Jijzelf kan dat niet op je eigen profiel. Wil je zien hoe het werkt? Ga dan naar het Instagram-profiel van Sabrina Carpenter. Je kunt bij haar het nummer Taste horen dat vandaag is verschenen. Als je erop tikt zie je ook meteen dat je het aan je eigen profiel kunt toevoegen. Nu is het alleen nog aan jou om te bepalen welk nummer het wordt.