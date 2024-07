Instagram krijgt nieuwe zwevende reacties met houdbaarheidsdatum

Instagram heeft al een tijdje Notes, waarbij je een notitie kan zetten die mensen zien als ze naar hun berichten gaan. Die zet je zelf voor iedereen erin, maar nu wordt die notitie-mogelijkheid uitgebreid. Je kunt straks zo’n note achterlaten als reactie op een post.

Notitie op Reels en vierkantjes

Je kunt een Notitie toevoegen aan Reels en gridposts en dan zie je de reactie bovenin als een tekstballonnetje te zien. Het ziet er ongeveer zo uit als wanneer je iemand een hartje geeft als diegene live is, waarbij je in de linkeronderhoek de profielfoto ziet van de reageerder, samen met de note (een klein bericht). Deze reacties bestaan drie dagen en verdwijnen dan, maar je kunt ze eerder verwijderen.

Wat misschien nog wel een interessantere optie is, dat is dat het niet per se openbaar is. Nu zit het natuurlijk al bij iemands post, maar je kunt zelf bepalen wie je note kan zien. Je kunt hierbij kiezen voor een eigen lijst met je echte vrienden of volgers die je ook terugvolgt. Je kunt ook mensen taggen in je notitie.

Privé-lolletjes

Het lijkt misschien gewoon een uitbreiding van Notities, maar het is eigenlijk wel een toffere toevoeging dan dat. Je kunt namelijk Notities sturen op een soort privé-manier, zonder dat het helemaal privé is. Zo kun je op posts van vrienden onderonsjes hebben met je vrienden, zonder dat andere mensen, zoals ouders en onbekenden, ze kunnen zien. Dat maakt Instagram ineens een stuk persoonlijk. Het is semi-openbaar en dat maakt het wel een grappige optie om te gebruiken en wat origineler dan altijd maar weer die DM’s of een WhatsApp-gesprek.

Het klinkt natuurlijk heel positief. De carnavalsvereniging die zijn nieuwe wagen toont en waarop de leden van de carnavalsvereniging dan leuke reacties plaatsen, dat is top. Of die foto waarvan alleen insiders weten dat de persoon in kwestie hartstikke dronken was, maar toch gek genoeg één goede foto wist te maken. Dat zijn leuke dingen om gekke reacties op te plaatsen. Maar het kan natuurlijk ook anders lopen: het kan ook pesten in de hand werken, omdat je iemand stiekem een rotbericht kan sturen dat je bijvoorbeeld alleen door de hele klas laat lezen. Cyberpesten ligt op de loer. De notities op posts en reels rollen nu wereldwijd uit.