Stopt Instagram met de vierkante foto’s?

Zeg maar dag tegen je mooie, doordachte Instagram-profiel. Instagram-baas Adam Mosseri blijft gebrand op het rechthoekig maken van zijn social medium. Dat heeft hij eerder zeer onsuccesvol geprobeerd, dus het is afwachten wat de reacties nu zijn. Je wallposts zijn straks waarschijnlijk niet meer vierkant.

Geen vierkanten meer op Instagram

In ieder geval pakt Mosseri het wat voorzichtiger aan: hij laat niet iedereen in één keer overgaan, maar voert eerst een test uit om te kijken hoe de vlag er een paar jaar na het eerste experiment bij hangt. Toen was de ene na de andere beroemdheid volledig verbouwereerd en boos over de keuze, die daarop snel werd teruggetrokken.

The instagram grid suddenly shifting from its signature squares to a portrait-oriented rectangle arrangement is absolutely throwing me for a loop 😵‍💫 pic.twitter.com/Qb4uO1204J — Alex (@aaferiat) August 9, 2024

Er is voor allebei de kanten wat te zeggen. Wat Mosseri aangeeft is: “We testen een verticaal raster voor je profiel, in plaats van vierkant. Nu zijn vierkanten echt van vroeger, toen je alleen vierkante foto’s naar Instagram kon uploaden. Ik weet dat dit vervelend kan zijn voor sommigen van jullie die echt veel tijd hebben besteed aan het samenstellen van hun profielgrid, maar ik wil dat het beter past bij de rest van de content. Het overgrote deel van wat tegenwoordig naar Instagram wordt geüpload, is verticaal. Het is 4 bij 3 op een foto of 9 bij 16 in een video, en het bijsnijden tot vierkant is behoorlijk zonde. Ik hoop dus dat we een manier kunnen vinden om deze transitie door te kunnen maken.”

Hij zegt het met niet zoveel woorden, maar wat hij bedoelt is dat het gros van de content nu al niet meer vierkant is op Instagram, ook al is het daar ooit wel mee begonnen. Denk maar aan de Stories waarin je korte updates geeft over je dag, of de Reels waarin je wat meer video’s deelt waar langer over is nagedacht. Het is allemaal rechthoekig (mede dankzij de invloed van TikTok en de evolutie van smartphones) waardoor Instagram liever helemaal stopt met zijn Polaroid’esque vierkanten en gaat voor rechthoeken.

Vaagheid

Het is nog even afwachten hoe het wordt opgelost: als je immers iets vierkant hebt geüpload, hoe wordt het dan rechthoekig? Eerder werd dat gedaan met een soort blurry, vage balken met een aftreksel van de foto. We verwachten dat Instagram hier nu ook voor kiest: heel erg inzoomen op een vierkante foto en daar een rechthoek van maken zal de scherpte er niet beter op maken en niet alle spanning in de foto zit altijd in het midden. We denken dus dat Instagram weer voor diezelfde vervaging gaat.

Het wordt nu in ieder geval onder een kleine groep mensen getest en er wordt gekeken wat de reactie is, voordat het dit plan helemaal doorzet. Dat is in ieder geval wat Instagram tegen TheVerge zegt, maar wij weten niet of we dat helemaal geloven. Immers heeft het dit al gedaan dus het weet al wat de community ervan vindt. Dat zal toch niet na twee jaar volledig zijn veranderd?

why did instagram change the layout from squares to rectangles it’s so hideous pic.twitter.com/yPAGK1WYRP — ♢ (@ilysmzarry) August 6, 2024

Tiktokgram

In ieder geval zien wij liever de vierkanten blijven bestaan. Het doet ons anders over fotografie nadenken, het is spannender dan altijd maar dat rechthoekige en bovenal: het houdt Instagram origineler ten opzichte van TikTok. Straks kunnen we de twee sociale media helemaal niet meer uit elkaar houden.