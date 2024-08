De keuzestress bij het maken van een Instagram fotodump is voorbij

Soms heb je geen tijd of zin gehad om te Instagrammen, of was je op vakantie en deed je het uit veiligheidsoverwegingen niet. Een ideale oplossing is dan gewoon een fotodump. Het idee is dat je daarbij een post maakt waar een x aantal foto’s van die maand (of die specifieke vakantie) wordt geplaatst. Soms moet je er helaas meerdere posts van maken of leuke foto’s uit de selectie halen, omdat je er maar 10 kan toevoegen in een wallpost. Dat gaat veranderen, want Instagram vergroot dit naar 20.

Grotere fotodumps op Instagram

Dat scheelt veel, want daardoor kun je net even een wat breder verhaal vertellen. Je hoeft die leuke cocktailfoto niet te schrappen, je hoeft niet bang te zijn dat je vriendinnen je niet meer mee uit vragen omdat je die foto met hen niet in je “maandoverzicht” hebt geplaatst. Een heel gewenste toevoeging van Instagram. Maar liefst 7 jaar geleden werd het voor het eerst mogelijk om meer dan één afbeelding toe te voegen aan een post waarbij je dan als een soort carrousel kon doorbladeren. Nu gaat dat dus van 10 naar 20 stuks per wallpost.

My ex is 8 days late to posting his monthly curated photo dump on instagram babe are you ok — AK (@yiiiikessssssss) August 8, 2024

Sowieso is het leuk om te zien dat Instagram weer wat meer aandacht heeft voor de wallposts. Het is de laatste paar jaren zo druk geweest met Stories en Reels, dat de wallposts een beetje in de vergetelheid zijn geraakt. Jammer, want dit type posts is blijvend en heel prominent op een profiel. Zo kun je tegenwoordig zelfs muziek toevoegen aan je post zodat je nog beter een sfeer kunt overbrengen. Ook kun je nu samenwerken op dit type posts, wat vroeger alleen op Stories kon.

Het komt niet uit het niets dat Instagram dit heeft besloten: het ziet dat TikTok er ook succes mee heeft. Op TikTok kun je nu een post maken met maximaal 35 foto’s. TikTok en foto’s? Jazeker, het mag dan bekend staan om zijn korte video’s, het heeft sinds kort ook veel fotomogelijkheden en kruipt daarmee op zijn beurt weer dichter tegen Instagram aan. Het is interessant om te zien dat het kopieergedrag van beide kampen effectief blijkt te zijn. Instagram doet het heel goed met zijn TikTok-achtige Reels en TikTok blijkt nu ook op fotogebied goede prestaties te leveren.

Now you can add up to 20 pics or videos to a photo dump ✨ That means more space to share your summer highlights 🏖️ — Instagram (@instagram) August 8, 2024

TikTok

Of het uit kopieergedrag voortkomt of niet, het is heel erg fijn dat Instagram met deze verbetering komt. We verwachtingen hiermee ene stuk meer fotodumps en misschien zelfs lijstjes met de 15 beste x of y. Het is maar een aantal, maar er is toch een stuk meer mogelijk waar gebruikers zeker van gaan profiteren. We hebben deze optie zelf nog niet: de limiet is nu nog 10, maar 20 foto’s wordt dus wel uitgerold op dit moment.