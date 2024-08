Instagram maakt digitale landkaart waarop volgens zien waar je bent

Instagram komt de laatste tijd met weinig eigen ideeën. Het doet soms TikTok na en soms Snapchat. Nu test het een nieuwe optie waarbij het je volgers kan laten zien waar jij bent op een soort virtuele landkaart, en andersom. Precies, net zoals de Snap Map.

Snap Map van Snapchat

De Snap Map is een controversiële keuze van Snapchat, hoewel het tegelijkertijd het hart van de app is. Het kunnen zien waar mensen zich bevinden en waar de ‘heat’ is, maakt het bijvoorbeeld makkelijker om elkaar op te zoeken als je ziet dat iemand ook op dat festival is. Dat opzoeken kan zowel positief als negatief uitpakken: elkaar opzoeken voor een drankje is goed, maar elkaar opzoeken omdat de een de ander bijvoorbeeld stalkt is dat vanzelfsprekend niet. Of iemand op de kaart opzoeken om te zien dat die persoon niet thuis is en inbreken bijvoorbeeld.

De Snap Map is daarom dus een keuze waar niet iedereen achter staat. Snapchat zet het ook automatisch aan, dus je moet het zelf heel bewust uitschakelen als je niet wil dat iedereen zomaar je locatie kan zien. Of althans, helemaal ‘iedereen’ is het gelukkig niet: alleen vrienden voor wie je hebt aangegeven dat je je locatie met ze wil delen kunnen het zien. Op Instagram werkt dat echter een beetje anders. Daar kun je kiezen voor je hechte vrienden (die je zelf hebt uitgekozen) of iedereen die jou volgt en jij terugvolgt. Dat laatste maakt het waarschijnlijk ineens een stuk grotere groep die je locatie kan bekijken.

Instagram landkaart

Het is de vraag of Instagram dat zo zal laten. Niet iedereen is zich even bewust van wat zoiets kan betekenen en door niet goed op de hoogte te zijn of te begrijpen wat er precies wordt gedeeld, met wie en wanneer, kunnen mensen misschien in de eerdergenoemde problemen komen. Op Snapchat kunnen je vrienden zelfs zien wanneer je thuis bent, en waar je huis is. Hoe dat er precies uitziet op Instagram is nog wat vaag, het heeft alleen tegen TheVerge gezegd dat het het momenteel test met een klein screenshot erbij. Hierbij lijkt het wel op die van Snapchat, al heeft Instagram geen Bitmoji maar eigen avatars. Die gebruikt het niet zo te zien, gewoon je profielfoto.

Er is meer Instagram-nieuws: Turkije had het social medium 9 dagen geblokkeerd, maar die blokkade is nu opgeheven. Dat betekent dat je vanuit je vakantieresort gewoon weer kunt liken, posten en DM’en op het social medium. De Turkse overheid vond dat Meta onwettig omging met bepaalde posts, maar inmiddels hebben de twee met elkaar gesproken en zijn er toezeggingen gedaan door Meta waardoor Turkije het weer toestaat. En dat is maar goed ook: van alle landen waar het meest wordt ge”gram”d is Turkije nummer 5.