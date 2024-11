Instagram laat je het algoritme resetten voor nieuwe inspiratie

De kans dat je Instagram inmiddels al vele jaren gebruikt is groot. Het algoritme kent je inmiddels door en door. Tegelijkertijd kan het snel veranderen. Is je vriendin zwanger en je praat veel over de baby of je zoekt er een keer iets over op, dan kun je er vergif op innemen dat je ineens een stuk meer babycontent te zien krijgt (en dito reclame). Zit je daar helemaal niet meer op te wachten, bijvoorbeeld omdat het kindje al goed en wel geboren is, dan kun je gelukkig nu iets doen om het algoritme helemaal te schonen: er is een resetoptie.

Algoritme resetten

Met die reset verwijder je niet je foto’s of je profiel van Instagram, je leegt alleen het algoritme, zodat je met schone lei begint en andere content geserveerd krijgt. Hoe langer je bepaalde content vervolgens bekijkt, hoe vaker het voorbij komt op Instagram. Pas dus op met je telefoon wegleggen als je Instagram open hebt staan, want je kunt het algoritme op het verkeerde been zetten. Wil je alleen kattenfilmpjes zien, kijk dan vooral lekker lang naar kattenfilmpjes om het algoritme te vertellen dat je dat wel waardeert.