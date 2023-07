Nothing Phone (2) aangekondigd: veel lampjes, met functionaliteit

Nothing heeft zijn nieuwe telefoon Phone (2) onthuld. Het toestel is het tweede toestel van het jonge telefoonbedrijf, dat is opgericht door OnePlus-oprichter Carl Pei. De twee meest opvallende verschillen met de Phone (1) zijn de lampjes aan de achterzijde en de prijs.

Nothing Phone (2) De achterzijde van Phone (1) was al een eyecatcher, waar je ook daadwerkelijk iets mee kon. Daar heeft Nothing echter op doorgepakt. Er zijn nu aanzienlijk meer lampjes op de achterzijde (de glyph) te vinden die ook handige functionaliteiten kennen. Zo functioneert een van de lampjes als een soort laadbalk. Die kan bijvoorbeeld helpen aftellen tot je je volgende yoga-oefening moet doen, of hoe lang je nog op je Uber moet wachten. Erg handig, want dat scheelt je telefoon ontgrendelen en verdere afleiding. De telefoon gaat gepaard met een nieuw Nothing OS, nog steeds met de bekende en zeer uitgesproken stijl waar het merk zo bekend van is geworden. Je kunt dat ervaren via het 6,7 inch OLED-scherm met LTPO. En: voor het eerst niet alleen in wit, maar ook in grijs om nog beter de onderdelen te kunnen laten zien door de doorzichtige, glazen achterzijde van het toestel. Een afgeronde glazen achterzijde, waardoor het toestel lekker in de hand ligt. Aan de voorzijde vind je een 36 megapixel selfiecamera, aan de achterzijde prijkt een dualcamera-systeem van 50 megapixel.

Glyph En natuurlijk die leds. Nothing laat weten: “Nothing heeft de kenmerkende Glyph Interface op Phone (2) verbeterd door het aantal LED-segmenten te verhogen voor meer aanpasbaarheid en functionaliteit. LED-segmenten om meer aanpasbaarheid en functionaliteit mogelijk te maken. De Glyph-interface kan nu dienen als een visuele countdown en voortgangstracker voor rit- of bezorgdiensten. Het biedt ook extra functionaliteiten zoals een volumecontrole en een timer. Met essentiële Glyph Meldingen kunnen gebruikers gefocust blijven zonder te missen wat het belangrijkst is. Bij het ontvangen van een melding ontvangt van geselecteerde contactpersonen of apps, blijft het LED-segment rechtsboven aan totdat het is behandeld.” En: je kunt dankzij de Glyph Composer bovendien je eigen ringtone maken waarbij de lampjes geheel naar keuze oplichten. Kortom, Nothing blijft hoog inzetten op iets wat in de eerste telefoon vooral als een gimmick werd gezien: de afteller lijkt echter wel een heel handige functielijst te hebben gekregen. Een beetje om te zorgen dat je je toestel niet constant op volle kracht aan hoeft te hebben, en eigenlijk ongeveer wat veel makers van klaptelefoons nu ook doen door het buitenste scherm van steeds meer mogelijkheden te voorzien. Leds zijn weliswaar wat minder duidelijk en kunnen geen tekst weergeven: Nothing heeft allerlei vernuftige mogelijkheden gevonden voor die Glyph. De batterij in het toestel is een vrij gemiddelde 4.700 mAh en hij is tot de helft volgeladen in 20 minuten.

Prijs en beschikbaarheid Wel is de telefoon wat duurder dan de eerste, wat mede komt door de toevoeging van een van de nieuwste processoren van dit moment: Snapdragon 8+ Gen 1. Het toestel kost 699 euro voor de 12GB/256GB-variant en 799 euro voor de 12GB/512GB-variant. In Nederland is het toestel nu te pre-orderen. Vrijdag 21 juli is het toestel officieel uit en is dan exclusief verkrijgbaar bij T-Mobile en Tele2.