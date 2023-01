Tweede smartphone ‘van niks’ The Nothing Phone in de maak

Opvallende, of spraakmakende, smartphones worden steeds zelfdzamer. De grote, rechthoekige zwarte modellen zoals we die al heel wat jaren kennen, zijn aan de voorkant nauwelijks nog van elkaar te onderscheiden. Soms wordt wel wat nieuws geprobeerd, zoals de opvouwbare designs, maar daar blijft het dan ook al jaren bij. Nothing koos bijna twee jaar geleden voor een andere benadering: een doorzichtige smartphone met een opvallende naam. Inmiddels ligt het eerste model in de winkels, de Nothing Phone (1).

Nothing Phone (2) komt nog dit jaar

Deze week heeft oprichter Carp Pei de komst van een tweede ‘smartphone van niks’ bevestigd. Die wordt onder andere voorzien van betere specificaties, maar Pei wil het geen ‘vlaggenschip’ noemen, want daarmee zou hij de eerste Nothing naar eigen zeggen te kort doen. Hoe de volgende Nothing er uit gaat zie, ook daarover doet Pei nog geen uitspraken.

Wat de verbeteringen betreft, wordt vooral gesproken over een soepelere gebruikerservaring voor het OS en andere software. Op dat gebied liet de eerste Nothing nog wel wat te wensen over. Zoals in onze review geconcludeerd werd: de Nothing Phone (1) was een frisse smartphone, maar geen frisse wind. Een degelijke mid-range.