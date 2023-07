​Netflix Games Review - Dungeon Boss: Respawned stuurt je op avontuur

Netflix heeft een aantal gamestudio’s in zijn bezit en een ervan is Boss Fight. De studio brengt nu zijn Dungeon Boss: Respawned naar de Flix en dat is heel fijn. Het is geen volledig nieuwe game, maar een game uit 2015 die in een opgepoetst jasje is gestoken.

Dungeon Boss: Respawned Het leuke aan games op Netflix is dat je ze ten eerste gratis kunt spelen als je abonnee bent en er ten tweede geen microtransacties in voorkomen. En ja, je hoeft er ook weinig voor te doen om de games te downloaden: ze staan gewoon in de Netflix-app en je kunt ze vinden onderin bij het tabblad games. Je wordt vervolgens naar de Play Store geleid en dan kun je het spel downloaden en spelen tot je het zat bent. Ga je hem nooit meer spelen, dan haal je hem weer van je telefoon. Het kan zijn dat je dat laatste ook doet met deze game, maar ik denk dat je het wel even volhoudt. Boss Fight heeft namelijk allerlei dingen ingebouwd die dit spel heel makkelijk maken om op te pakken. Het is een RPG-avontuur waarin je allemaal helden om je heen moet verzamelen. Je kunt dus elke keer dat je een held hebt weer even stoppen, als je dat zou willen. De kans is echter aanwezig dat je gewoon door wil op avontuur. Je moet namelijk allemaal levels door die ook echt steeds moeilijker worden maar waarbij je gelukkig allerlei uitrusting kunt verzamelen om je helden er tegen te wapenen.

Veel mogelijkheden Er zijn bovendien heel veel modi te kiezen, dus als het ene je niet bevalt, zoals een dagelijkse queeste, dan kun je ervoor kiezen om een PvP te doen of een soort modus met een toren: er zijn allemaal opties. Daarbij is er ook een lekker deuntje in de achtergrond te horen, al moet je wel tegen chiptunes kunnen. Zo niet, dan zet je dat gewoon uit: het heeft namelijk geen invloed op het spel. De originele game had microtransacties en dus voelt het fijn dat je nu gewoon vrij kunt spelen zonder je daar zorgen om te hoeven maken. Wat voor mij de reden is om dit spel aan te raden, dat is vooral de art style en de veelzijdigheid: het ziet er heel tof uit en je kunt zoveel verschillende vijanden bevechten en helden verzamelen (goblins, ninja, ridders, beesten), dat je toch wil blijven doorgaan, zelfs als de gameplay misschien niet helemaal je ding is. En zo niet, ook goed, want dit genre is niet iedereen zijn ding en dat maakt Netflix Games ook makkelijk: gewoon de volgende proberen. Volgende week zijn we bij je terug met een nieuwe review van weer een Netflix-game. Tot dan!