Hier kijk je vannacht de Game Awards 2024

De Game Awards 2024 worden vanavond vergeven en naast dat het leuk is dat games waar mensen niet alleen uren in staken om te spelen, maar juist om te maken, in het zonnetje worden gezet, is het ook het moment om nieuwe game-aankondigingen en -trailers te onthullen. Heerlijk! Maar ter voorbereiding voor jou hebben we vast alle info: hoe laat je moet kijken, waar je moet kijken en wie er zoal genomineerd zijn dit jaar.

GTA 6-trailer?

In ieder geval hebben diverse insiders al laten weten dat er vrij grote aankondigingen op poten staan. Zou Rockstar de GTA 6-trailer die al een tijdje wordt verwacht gaan droppen? Het lijkt zonde op een moment dat er ook voor andere games veel aandacht is (en misschien zelfs een beetje gemeen om juist de aandacht weg te stelen, want dat is wat een tweede trailer van GTA 6 100 procent zou doen). Toch worden er wel grote dingen verwacht: er is immers meer dan GTA alleen…

We hopen op gameplay van Ghost of Yotei, dat de studio achter God of War nu maakt, maar ook hopen we op informatie over het nieuwe project van Naughty Dog, de maker van Uncharted en The Last of Us.

Game Awards 2024

Je kijkt de Game Awards 2024 via de onderstaande livestream: het start om 01:30 uur vannacht en duurt naar verwachting tot 05:00 uur ‘s morgens.