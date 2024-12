Dit komt er in 2025 naar PlayStation + PlayStation Wrapped

Een leuke dag voor PlayStation-gamers: Sony heeft een video gedeeld met wat er allemaal aankomt in 2025 en biedt je meteen een terugblik op je eigen gamegedrag in 2024. Yep: een vooruitblik en een.. achteruitblik? Hoe dan ook: zo bekijk je je PlayStation Wrap-Up, zoals dit persoonlijke jaarlijstje heet.

PlayStation Wrap-Up

In je Wrap-Up krijg je een gedetailleerd overzicht van wat jij allemaal aan hoogtepunten hebt beleefd op je gameconsole dit jaar. Denk aan de diverse trophies die je in de wacht sleepte, maar ook de meest gespeelde games en het aantal uren dat je überhaupt hebt gespeeld. Een confronterend, maar wel heerlijk lijstje waar menig gamer trots op is. Leuk om te delen op social media en te kijken wat anderen zoal aan data laten zien dit jaar. Je vindt je Wrap-Up op de speciale Wrap-Up-pagina bij PlayStation.

Ben je klaar voor 2025? De games in de trailer van Sony voor 2025 gaan zo snel voorbij dat je bijna gaat denken dat je dat niet bent. In een microseconde per game flitsen ze aan het begin voorbij, al neemt Sony later gelukkig wat meer tijd om uit te leggen dat onder andere Monster Hunter Wilds, Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii en Assassin’s Creed Shadows eraan komen. En die niet alleen: 2025 ziet er erg goed uit qua gamereleases voor PlayStation. Het maakt niet uit van welk genre je houdt, er is voor iedereen wel wat interessants te beleven: zelfs mensen die normaal alleen maar Civ spelen. Veel kijkplezier: