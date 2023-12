De GTA 6-trailer is nu live: bekijk 'm hier

De eerste trailer van Grand Theft Auto 6 is uit. Het zou eigenlijk pas later vandaag worden onthuld, maar een lek zorgde ervoor dat men bij studio Rockstar besloot: we gooien het nu wel online. Geeft niks: het genieten is er namelijk niet minder om. Stripclubs, criminaliteit en geweldige graphics: Grand Theft Auto is overduidelijk terug. Maar er zijn ook dingen anders.

Lanceringstrailer GTA 6 In de lanceringstrailer zien we ook een ander gerucht bevestigd worden dat voor de GTA-franchise een unicum is: er zit een vrouwelijk hoofdpersonage in. Toegegeven, ze deelt die positie met een man, want het lijkt erop dat we in Grand Theft Auto 6 een soort Bonnie & Clyde-achtig avontuur gaan beleven met een latina-dame en haar beau. In de trailer zien we ook meteen het releasekader van het spel: 2025. Dan verschijnt GTA VI op PlayStation 5 en Xbox Series. “Grand Theft Auto VI zet onze inspanningen voort om de grenzen te verleggen van wat mogelijk is in meeslepende, verhaalgedreven open-wereldervaringen," aldus Sam Houser, oprichter van Rockstar Games. "We vinden het geweldig om deze nieuwe visie te kunnen delen met spelers overal ter wereld." De GTA-reeks wordt deze maand 25 jaar en er zijn al meer dan 190 miljoen exemplaren van verkocht. Deze game is ook al een flink deel van die 25 jaar in ontwikkeling: er zou al tien jaar gewerkt worden aan Grand Theft Auto 6 (wat ook wel logisch is, gezien het verschijnen van voorganger GTA 5 in 2013).

Lucia will be the first female protagonist in the Grand Theft Auto Series in GTA 6! pic.twitter.com/zEj5OGLMfU — DomTheBomb (@DomTheBombYT) December 4, 2023

Welkom in de staat Leonida Grand Theft Auto 6 speelt zich af in de staat Leonida: het is de basis van Vice City, een variant op het Amerikaanse Miami. Rockstar spreekt van ‘de grootste, meest meeslepende evolutie van de Grand Theft Auto-serie tot nu toe’. En dat zal ongetwijfeld verder gaan dan het toevoegen van een vrouwelijk hoofdpersonage, al is dat vrij bijzonder voor een gamefranchise die erom bekendstaat niet het beste voor te hebben met vrouwen: zij het deels op een satirische manier. Het hoofdpersonage heet Lucia en aan het begin van de trailer zien we haar in een gevangenisoverall: ze is geen lieverdje en met haar vriendje zal ze waarschijnlijk veel wilde cowboyavonturen aangaan. Avonturen die we als gamers met haar gaan beleven. Hoe fijn het ook is dat de trailer is gearriveerd, laten de vele lekken rondom deze geliefde, populaire franchise ergens ook een nare smaak na. Eerst werd het bedrijf gehackt, toen was er de zoon van een hooggeplaatst persoon die op TikTok beelden verspreidde en nu is er ook weer een goochem geweest die graag faam wilde en de trailer gisternacht Nederlandse tijd online gooide, waarop Rockstar besloot: ‘F het, we zetten het nu wel online’.

Grand Theft Auto 6 looks insane OMFG pic.twitter.com/Ez4EMvvrR9 — DomTheBomb (@DomTheBombYT) December 4, 2023

Veel lekken rondom Grand Theft Auto VI Het is waarschijnlijk niet helemaal wat het in gedachte had, al zijn er ook mensen die beweren dat het juist een marketingstunt is om deze omstreden game op zo’n omstreden manier van aandacht te voorzien. Je kunt je vraagtekens zetten bij of dat echt nodig is: er zijn weinig games zo populair als GTA, maar tegelijkertijd is het inderdaad ook wel passend bij het wat rebelse DNA ervan. De reacties zijn bovendien enorm positief op de trailer, dus dat zit voor Rockstar sowieso goed. Het is in ieder geval tof dat we nu de eerste officiële beelden zien van Grand Theft Auto 6, die in de vorm van een soort muziekvideo worden gepresenteerd. Ze zullen ongetwijfeld nog volledig worden geanalyseerd, als iedereen eenmaal wakker is en zich realiseert wat zich vannacht online heeft afgespeeld. En dit is slechta het begin: we hebben nog tot 2025 om verder gehyped te worden door Rockstar en uitgever Take-Two. Kom maar op.