​Grand Theft Auto 6: hoe groot wordt de map?

Het is de laatste tijd steeds vaker een discussiepunt in de wereld van gaming: wanneer is een grote map eigenlijk te groot? Kijk naar spellen als Arma, waarbij de map zo groot is dat je er een mensenleven voor nodig lijkt te hebben om echt alles uit te kammen: 270 vierkante kilometer groot. Aan de andere kant is Grand Theft Auto natuurlijk een geliefde franchise waarbij het vaak erg lang duurt voor er weer een nieuwe game verschijnt: dan geldt toch niet meer less is more, maar juist more is more?

Grand Theft Auto 6 is going to be huge pic.twitter.com/fheivzAWPj — Ali Qasim (@aliqasim) November 20, 2023

Grand Theft Auto 6 Het is nog niet officieel bekendgemaakt hoe groot de open wereld van Grand Theft Auto 6 wordt. Wel maken fans zich momenteel klaar voor het lanceren van de eerste trailer van het spel, want dat heeft Rockstar beloofd in december te doen. Waarschijnlijk krijgen we daarin wel enigszins een idee van hoe groot de map echt gaat zijn. En vooral: welke stad. GTA is vaak gebaseerd op echte Amerikaanse steden, zoals Los Angeles en Las Vegas. Veel websites zijn al druk doende met speculeren over die grootte. Voor veel gamers lijkt de sweet spot toch wel te liggen rond de 40 tot 80 vierkante meter: niet per se more is more. Zo kun je enorm veel verkennen, zonder dat het zo groot wordt dat het te overweldigend is en je niet alleen het overzicht kwijtraakt, maar vooral ook het geduld. Je moet immers wel enigszins prettig van de ene plek naar de andere kunnen reizen.

Grand Theft Auto 6 is going to be huge! #GTA6 pic.twitter.com/24OQD0Lli2 — WOLF OF LUKSO (@CRYPTO_WOLF_OF) November 21, 2023

Auto rijden en radio luisteren Nu zijn daar natuurlijk allerlei slimme gamemethoden voor te bedenken: GTA is immers beroemd om zijn autoritjes waarin je lekker naar de radio kunt luisteren (en waarvoor Joe Rogan zelfs een hele podcast schijnt te hebben opgenomen voor GTA 6), maar een soort Beam me up Scotty-achtige technieken zouden ook een optie kunnen zijn. Het reizen is niet de grootste uitdaging: dat is hoe veel er te doen is in het spel. Is de map wel heel groot, maar betekent het ook dat je regelmatig over kale vlakten moet rijden, of door een stad die eigenlijk vrij leeg is qua dingen die er te doen zijn, dan heb je niets aan al die hectare. Je wil dat er overal veel te ontdekken is. Nu weten we dat Rockstar precies weet hoe het dat moet aanpakken: het heeft immers al vele games lang geoefend en zeer succesvol een balans gevonden in dingen om te doen en kilometers. Maar toch, nu er zoveel focus ligt op gigantische speelwerelden kan het onder druk bezweken zijn en toch iets te veel kilometers hebben gekozen voor relatief weinig activiteiten.



Since Grand Theft Auto 6 (GTA 6) information leaks are trending, these are the only possible leaked images we have of the game: The map (leaks state there will be 3 locations including Miami in the top left), and the brother/ sister protagonists. #GTA6 #GrandTheftAuto #GTAVI pic.twitter.com/M1O0x6VxeD — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) June 26, 2022

Games met gigantische maps Het is allemaal gissen. Grand Theft Auto 5 was ongeveer 85 vierkante kilometer, Red Dead Redemption 2 is zo’n 80 vierkante kilometer, maar beide games zijn inmiddels elk alweer meer dan 6 jaar oud. Inmiddels hebben we Zelda: Tears of the Kingdom à 140 (!) vierkante kilometer, Death Stranding met zijn 600 vierkante kilometer en Just Cause 4, dat in hetzelfde jaar als Red Dead Redemption 2 uitkwam en maar liefst 1.000 vierkante kilometer groot is. Daar krijg je zelfs zonder dat je het hebt gezien toch al een kleine paniekaanval van? De balans moet er dus wel zijn met Grand Theft Auto 6. En het kan ook anders. Misschien start Grand Theft Auto 6 wel met een map die meer richting 30 vierkante meter gaat en vervolgens steeds verder wordt uitgebreid. Er kunnen dan bijvoorbeeld steden bijkomen in de vorm van DLC. Zo kan het alsnog uitgroeien tot Zelda-achtige proporties, maar dan op een behapbare manier. Als we er tenminste maar wel een aantal mooie bolides bij kunnen regelen voor de reis er naartoe. PS: goed om te weten: de tweets in dit artikel zijn allemaal geruchten.