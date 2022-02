​GTA 6 komt eraan: wat we weten over de nieuwe Grand Theft Auto

Gamebedrijf Rockstar bevestigt dat er een nieuwe Grand Theft Auto-game aankomt. Hoewel het bedrijf het niet heeft over nummer 6, is de verwachting wel dat het om een volledig nieuwe game gaat in de franchise. Grand Theft Auto 5 verscheen alweer in 2013, dus het is de hoogste tijd voor een nieuw deel.

Grand Theft Auto

Grand Theft Auto is één van de bekendste en meest geliefde gamefranchises in de wereld. Het is een spelserie die bovendien wat controversieel is: geweld wordt erin verheerlijkt: je kunt mensen van hun auto beroven, houdt je bezig met louche zaakjes en dat alles speelt zich in een zeer echt lijkende kopie van onze wereld af. Het heeft dus ook een enorme aantrekkingskracht op jonge kinderen, ook al is het 18+-game.

Grand Theft Auto 5 heeft in totaal meer dan 160 miljoen stuks verkocht, iets wat in de geschiedenis van games alleen Minecraft heeft ingehaald met 238 miljoen stuks. Kortom, het is nogal een ding dat er nu officieel iets nieuws in de reeks is aangekondigd. Je kunt het zelf lezen in de tweet van Rockstar: “Velen van jullie hebben gevraagd naar een nieuwe game in de Grand Theft Auto-serie. Bij elk nieuw project is ons doel altijd om aanzienlijk verder te gaan dan wat we eerder hebben opgeleverd. We zijn verheugd te kunnen bevestigen dat actieve ontwikkeling aan het volgende deel in de serie bezig is.”