​Eerste beelden van Grand Theft Auto 6 mogelijk gelekt

De game is nog in ontwikkeling en we weten er nog weinig van, maar vandaag zijn verschillende video’s online verschenen van de nieuwe GTA. Het is niet zomaar een mod van GTA 5: er worden duidelijk tools gebruikt waarmee ook de nieuwe GTA wordt gebouwd.

Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto is een van de grootste en bekendste gamefranchises van de wereld. Het is al decennia populair, maar tegelijkertijd berucht. Zo kun je in deze levensechte game mensen uit hun auto sleuren en hun auto stelen, banken overvallen en naar de stripclub gaan. Iets dat veel kinderen heel tof vinden, maar het spel is toch echt voor 17 jaar en ouder. Inmiddels is GTA 5 alweer uit sinds 2013 en is het de hoogste tijd voor een nieuwe.

Dat weet ontwikkelaar Rockstar ook: het kondigde dan ook eerder dit jaar aan dat er een nieuwe GTA in de maak is en dat voor het eerst sinds de geschiedenis van de game niet wordt gekozen voor alleen mannelijke hoofdrolspelers, maar ook een vrouw. Een latina vrouw. Verder is er nog weinig bekend van GTA, tot vandaag. Er zijn diverse beelden online verschenen van wat wel degelijk een nieuwe Grand Theft Auto lijkt te zijn.