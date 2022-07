Krijgt GTA 6 een vrouwelijk hoofdpersonage?

Het internet en de gamewereld schudt op zijn grondvesten: Grand Theft Auto 6 krijgt waarschijnlijk een vrouwelijk hoofdpersonage. Het zou voor het eerst zijn dat GTA een vrouwelijk hoofdpersonage krijgt, al had de eerste GTA ook opties om vrouw te zijn. Toch is het nogal groot nieuws: dit is waarom.

Vrouwelijke hoofdrol in GTA 6 Ten eerste is het niet bekendgemaakt door GTA-maker Rockstar, maar door een journalist van Bloomberg. Nu is deze journalist, Jason Schreier, vaak wel goed op de hoogte, waardoor de kans groot is dat het gerucht inderdaad klopt. Op zich zou het ook perfect passen bij Rockstar, juist omdat het niet zo goed past bij Rockstar. Ingewikkeld? Zeker. Waarom elke gamer een mening heeft over een latina als hoofdpersonage in een GTA-game, heeft niet eens zozeer te maken met hoe sommige mensen denken dat dit nu wordt gepusht omdat er een zogeheten ‘woke’-generatie zou zijn opgestaan. Het heeft ermee te maken dat Rockstar niet bepaald bekend staat als een vrouwvriendelijk merk. In de laatste Grand Theft Auto (nummertje 5, één van de meest populaire games allertijden) zitten drie hoofdpersonages, waarvan 0 personages vrouw zijn. Bovendien zijn de vrouwen die wel in de game voorkomen vaak hersenloos, dom en irritant.

Rockstar Je kunt Rockstar daarop afrekenen, maar er zit een gedachte achter. Zo is Grand Theft Auto sowieso al een van de meest controversiële gamefranchises ooit. Het barst van het seksisme, wat mede komt omdat het een parodie is. Het is de game die de Amerikaanse cultuur op de hak neemt. Niet voor niets voor geweld er zo in verheerlijkt en staat GTA bekend als ‘die game waarin je kunt autojacken’. Ook dat vele geweld is juist commentaar op de Amerikaanse cultuur: het wil niet bepaald een voorbeeldfunctie nemen van hoe het allemaal moet zijn. Het is meer een overdreven versie van hoe het wel is. We zijn daarom benieuwd wat Rockstar met de Latina gaat doen. Want, het is wel nogal een ommezwaai voor de franchise. Dat is waar een groep gamers zich vooral zorgen om maakt: als het hoofdpersonage vrouw is, hoe zit het dan met al het seksisme en de beledigingen en de satire in het spel? Gaan die er dan ook uit? Dat is waar mensen het vertrouwen in Rockstar wat kwijt lijken te zijn.

Veranderingen bij ontwikkelaar Dat is niet heel gek, want er zijn wel degelijk dingen bij Rockstar veranderd de afgelopen jaren. De machocultuur die altijd bij het bedrijf heerste is de afgelopen jaren omgedraaid. Niet meer alleen maar bro’s die dronken en vochten, excursies maakten naar stripclubs en vrouwen minder betaalden dan de mannen in het bedrijf. Het is nu een bedrijf waar een iets prettigere werksfeer zou heersen, gelijkere lonen zijn en niet langer één groep zo de overhand neemt. Of er nog steeds crunch time is (waarbij ontwikkelaars veel te lange werkdagen moeten maken en extreem hoge verwachtingen moeten waarmaken), dat is altijd de vraag: zoiets hoort misschien in mindere mate ook bij het halen van de deadline van de game, maar in ieder geval is er veel aan gedaan om het tegen te gaan en Rockstar een fijnere werkplek te maken voor alle werknemers.

Satire en grappen Waar de angst dat satire weg is vandaan komt, dat is waarschijnlijk uit de woorden dat ontwikkelaars in de gaten houden dat er geen grappen over kwetsbare of gediscrimineerde groepen zouden worden gemaakt. Dat zou inderdaad bizar zijn, want dat is bijna de pilaar waarop GTA is gebouwd. Juist politieke grappen en opmerkingen over andere bevolkingsgroepen behoren tot dat wat de franchise voor veel mensen erg leuk maakt. Het is voor hen de vraag wat daarvan overblijft als we die kleinerende grappen niet meer maken. Hoewel het zeker iets heel anders wordt, hoeft dat echter zeker niet ineens poeslief en minder tof te zijn. Het wordt juist interessant om te zien voor welke humor, toon en stijl Rockstar dan zal kiezen. Is immers het lachen om de stereotype Amerikaan sinds President Trump niet een beetje.. saai geworden?

Amerika Misschien is dat uiteindelijk voor een harde kern wel de zere plek. Amerika heeft mede door de #metoo beweging en Black Lives Matter, maar ook de manier waarop het land wordt geregeerd, een heel andere status gekregen. Het wordt in veel opzichten al een tijd niet per se beschouwd als het machtigste land ter wereld. Zeker nu Aziatische landen enorm in opkomst zijn, zoals China met zijn technologie en Korea met onder andere muziek, is het allang niet meer zo standaard dat we in bijvoorbeeld Europa naar Amerika kijken. Misschien is dat juist wat pijnlijk duidelijk wordt door het aantreden van het Latina-hoofdpersonage: gaat het om het vrouwelijke hoofdpersonage, of speelt er ook iets mee over de Verenigde Staten als geheel? Voor elke gamer zal het anders zijn, maar het is in ieder geval een onderwerp dat nog een hele tijd een belangrijk gespreksonderwerp in de community zal vormen. Zeker omdat Rockstar erom bekendstaat lang de tijd te nemen voor ontwikkeling, waardoor de verwachting is dat de game er niet bepaald morgen al is. De verwachting is dat GTA 6 verschijnt in 2024.

Bonnie en Clyde Het spel zou trouwens niet alleen een vrouwelijk hoofdpersonage hebben: ze wordt waarschijnlijk ondersteund door een man. Rockstar wil er een soort Bonnie en Clyde-achtig avontuur van maken. Aan de andere kant is niet gezegd dat het een man is: het kan ook een vrouw zijn, wat de game misschien nog wel interessanter zou kunnen maken. Toch weer een twist op iets wat heel Amerikaans is. Volgens de geruchten speelt het verhaal zich af in een Rockstar-versie van Miami en krijgen updates een grotere rol: die zouden compleet nieuwe steden toevoegen. Eén van de redenen voor die nadruk op updates is niet alleen dat dat sowieso normaler is geworden, maar ook om die zojuist genoemde crunch time te verminderen. Kortom: alles is anders bij Rockstar, maar dat betekent niet per se iets slechts. We zien geen reden waarom dit dan wel het geval zou zijn in de immens populaire Grand Theft Auto-reeks.