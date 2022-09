GTA 6 was geen lek, maar hack: studio Rockstar verslagen

Studio Rockstar heeft gereageerd op de beelden die afgelopen weekend van GTA 6 verschenen. Het blijkt niet te gaan om een bewust lek van het bedrijf: iemand heeft zichzelf op illegale wijze toegang verschaft tot de interne systemen van de gamestudio en tegen de wil van Rockstar in Grand Theft Auto 6 aan de rest van de wereld getoond.

Geheime informatie De studio tweette dat er een indringer op zijn netwerk was, waardoor een derde partij illegaal toegang had tot de geheime informatie binnen de systemen van Rockstar. “De geheime informatie gedownload. Denk aan ontwikkelingsbeelden van de volgende Grand Theft Auto. We verwachten op dit moment geen stagnering in onze livediensten of problemen bij ontwikkeling van onze projecten op lange termijn.” Het gaat verder: “We zijn enorm teleurgesteld dat op deze manier details zijn gedeeld van de volgende game. Echter gaat het werk aan het spel volgens planning en we blijven toegewijd om gamers een ervaring te geven die de verwachtingen zal wegblazen. Binnenkort geven we een update en wanneer het zover is een waardige introductie van de game. Bedankt voor de ondersteuning in deze situatie.”

Rockstar gehackt Het is erg verdrietig voor de mensen die al zoveel jaar aan de game werken en het publiek ermee willen verrassen, maar tegelijkertijd is zeker nog niet alles op straat komen te liggen over de volgende GTA. Wel vallen twee dingen op aan de tweet: Rockstar ontkent niet dat het beelden zijn van de volgende Grand Theft Auto-game én het noemt tegelijkertijd nergens GTA 6. Dit suggereert dat het spel op een later moment misschien toch een andere titel krijgt dan we al die tijd denken (namelijk, het logische opvolgende nummer na 5). Tegelijkertijd heeft Rockstar al aangegeven toch een ietwat andere weg in te slaan met deze GTA. Het wil niet langer minderheden kleineren en heeft gekozen voor een latina vrouw als een van de hoofdrolspelers. Waarschijnlijk zal de toon van het spel daardoor ook iets anders worden, hoewel uit de beelden van afgelopen week wel bleek dat het verder écht een GTA-game is. Het lijkt erop dat Rockstar voorzichtiger te werk gaat met deze game dan welke game dan ook uit de franchise.

Grand Theft Auto 6 Hoewel het lek vervelend is voor de ontwikkelaars, zijn gamers er niet minder gehyped door geraakt. Nog steeds wordt er enorm uitgekeken naar Grand Theft Auto 6 (of hoe hij ook moge heten) en zal het waarschijnlijk wederom een monsterhit worden. Hoewel het zeker voor een security-afdeling erg vervelend is als iemand weet binnen te dringen in het systeem, zal het spel zelf er waarschijnlijk geen imagoprobleem door krijgen. De video’s (die samen 50 minuten in totaal waren) zijn inmiddels van YouTube verwijderd.