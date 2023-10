​Grand Theft Auto 6: waarom de hype zo oplaait

We schreven het begin 2022 al: GTA 6 komt eraan : wat weten we ervan? Het was niet toevallig dat we dat toen schreven: ontwikkelaar Rockstar bevestigde op dat moment dat er inderdaad een nieuwe Grand Theft Auto-game aankwam. En ja, het is anno 2023 alweer tien jaar geleden dat GTA 5 uitkwam, een daverend succes onder zowel de meer casual gamers als de hardcore garde. En onder kinderen die veel te jong zijn, maar voor wie deze criminele gamereeks natuurlijk al decennia een soort verboden vrucht is die ze maar al te graag plukken. Het moet toch ook wel zo zijn dat GTA dit jaar met de aankondiging komt? Tien jaar na dato?

Possibly announcement and reveal trailer incoming in December?? #GTA6 pic.twitter.com/UmahHGJOKy

Hype rondom Grand Theft Auto 6

De laatste paar weken laait de hype rondom Grand Theft Auto 6 enorm op. Dat komt niet door lekkage, want dat lijkt gelukkig wel weer even voorbij. De reden dat gamers vooral de laatste tijd hun adem inhouden, is omdat GTA 5 op 17 september 2013 verscheen, waardoor de hoop was dat er precies tien jaar later dan een onthulling volgde. Echter werd het spel aangekondigd op 3 november 2011: 3 november is het al bijna…

Er zijn vanuit Rockstar nog helemaal geen grote aankondigingen gedaan dat Grand Theft Auto 6 eraan komt. Natuurlijk kwam het wel ter sprake rondom dat hack/lek, maar echte informatie vanuit Rockstar zelf lijkt zeer schaars. Er werd deze week wel een patent van Rockstar ontdekt dat erop zou duiden dat de animaties realistischer kunnen worden: er werd een ‘System and Method for Virtual Character Locomotion’ vastgelegd. Dat zet echter weinig zoden aan de dijk. Het zegt niks over of dat dan in GTA 6 zit en al zit het er wel in: natuurlijk wordt de game visueel opgepoetst, de vorige was 10 jaar (!) en dus ook een hele gamegeneratie geleden.