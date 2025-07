De zomerse line-up van streaming: de spelshows die in 2025 de toon zetten

Nostalgie met doelbewuste precisie

Voor kijkers die op zoek zijn naar vertrouwdheid, blijft The Price is Right een vaste waarde. De show startte begin jaren 70 en wordt nu gepresenteerd door Drew Carey. Geselecteerde publieksleden raden de winkelprijs van alledaagse producten. Nauwkeurigheid is cruciaal, maar wie te hoog biedt, valt automatisch af. De formule is hetzelfde gebleven. Wat wél veranderd is, zijn de prijzen van de producten, wat meteen een beeld geeft van prijsontwikkelingen door de jaren heen.

De show blinkt uit in eenvoud, maar biedt afwisseling door diverse segmenten. Van het draaien aan het Grote Rad tot het bereiken van de Showcase-ronde: deelnemers rekenen op inschattingsvermogen en een goed geheugen met betrekking tot winkelprijzen. Elke ronde betrekt het publiek, vergt fysieke actie en kent duidelijke gevolgen. Wie goed luistert en zich inhoudt, wordt beloond.

Trivia met een vleugje chaos

Nieuw in het aanbod van streaming is Are You Smarter Than a Celebrity?, te zien op Prime Video en gepresenteerd door Travis Kelce. Het concept draait om algemene kennisvragen die lijken op wat op basisscholen wordt onderwezen. De twist? Bekende personen geven de antwoorden in plaats van scholieren. Hun reacties variëren van scherpzinnig tot compleet misplaatst, wat ruimte geeft voor milde spot en zichtbare spijt.